Montserrat Oliver revela que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla” en la lucha por su salud

Video Yolanda Andrade reaparece llorando en medio de enfermedad: revela que no podía caminar

Montserrat Oliver, gran amiga de Yolanda Andrade, habló de los momentos complicados que esta atravesó en medio de la batalla por su salud que ha estado enfrentando desde 2023.

La presentadora se pronunció justo cuando su expareja se dejó ver en redes sociales con un semblante más estable desde algún destino en la playa.

Montserrat Oliver comparte que Yolanda Andrade “quería tirar la toalla”

Hablando acerca del estado de Yolanda Andrade, Montserrat Oliver compartió que ella se “ha recuperado mucho”.

“Trae una actitud mejor, que eso ayuda muchísimo y echándole muchas ganas”, dijo en entrevista con la reportera Berenice Ortiz, este 13 de julio.

“Ahí va, gracias a Dios, y a mí también me llena de felicidad y ojalá que ya la tenga pronto en ‘Montse & Joe’ porque no la quiero ya encerradita y sintiéndose mal”, agregó.

Si bien la exactriz se está recuperando, atravesó, según su colega de trabajo, instantes complicados en los que su disposición flaqueó.

“La pobre sí pasó por una época, pues es que cómo no, con esta tan larga enfermedad que le ha pasado, que ya la veía que quería tirar la toalla”, explicó.

“Y ya ahorita le veo como que echándole todas las ganas y más feliz, y me da mucho gusto”, añadió al respecto a Televisa Espectáculos.

Oliver detalló que Andrade “no tenía humor para nada”, ni para verla o a alguna otra persona, cuando estaba en esa condición emocional.

A finales de mayo, Montserrat aseveró que Yolanda tiene un padecimiento bastante complicado que “todavía no siento que sepan 100 % qué es”.

Entonces, desveló que la estrella de telenovelas está en Tulum, Quintana Roo, acompañada de su madre y hermana, ya que el mar le “hace muy bien”.

Yolanda Andrade reaparece sonriente

Este 12 de julio, Yolanda Andrade publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que aparece sonriendo ante la cámara.

Ella dedicó unas palabras a Julio César Chávez por su cumpleaños: “Hola, mi amor, me peiné para felicitarte, para recordarte que te quiero mucho”.

En la sección de comentarios, el deportista le respondió: “Pirata, te quiero. Dios nunca nos ha soltado. Cuídate y nos vemos pronto”.