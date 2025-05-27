Yolanda Andrade

Yolanda Andrade sufre "complicada enfermedad": dan nuevos detalles de su salud

Montserrat Oliver habló sobre el estado de salud de la actriz y aclaró si padece episodios de ansiedad.


Por:
Univision
Video ¿Dónde está Yolanda Andrade? Se revela el misterio de su paradero tras crisis de salud

Montserrat Oliver compartió nuevos detalles sobre el estado de salud de su compañera y amiga, Yolanda Andrade.

La presentadora de Montse & Joe afirmó que su ex enfrenta una enfermedad "bastante complicada" de la que todavía no se tiene un diagnóstico completamente claro.

"Tiene una enfermedad bastante complicada que todavía no siento que sepan 100% qué es", explicó en un encuentro con la prensa este lunes 25 de mayo.

¿Yolanda Andrade sufre episodios de ansiedad?

Montserrat también respondió si Yolanda enfrenta episodios de ansiedad en medio de sus problemas de salud: Sí es muy variable su estado, tanto anímico como de salud".

Según Oliver, Yolanda Andrade se encuentra en Tulum, un lugar donde el mar le "hace muy bien". Está acompañada por su madre y su hermana.

A pesar de la complejidad de la situación, Montserrat Oliver comentó que Yolanda "va echándole muchas ganas". Estar en Tulum le permite "recargarse de energía" y se mostró esperanzada de que Yolanda pueda participar en la siguiente grabación de su programa.

Yolanda Andrade estaría agotada por enfermedad

El reportero Carlo Uriel reportó que la protagonista de 'Sentimientos ajenos' estaría "muy cansada" y "agotada" por la enfermedad que enfrenta.

"Según lo que me pudieron platicar los de la producción de ‘Montse & Joe’ que tuvieron contacto con ella, es que se encuentra actualmente muy cansada, muy agotada. Del tema del habla, hay días donde puede hablar con más fluidez, hay días donde no puede hablar. Habla muy lento, pero muy lento, que no puede formular palabras”, dijo en el show de YouTube 'Dulce y Picosito' el pasado 5 de mayo.

Además, mencionó que la actriz por momentos "no coordina muy bien lo que piensa con lo que dice" y "empieza a delirar un poco".

Hasta ahora, Yolanda Andrade no ha confirmado cuál es la enfermedad que padece.


