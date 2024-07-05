Montserrat Oliver habla del delicado estado de salud de Yolanda Andrade: "Le atacó la voz"

Video Yolanda Andrade aparece con voz débil y una pizarra para comunicarse ante sus problemas de salud

Yolanda Andrade sufrió una recaída en su estado de salud a mediados del mes de junio, por lo que nuevamente fue hospitalizada.

La propia actriz compartió, vía Instagram, que hizo “una pausa obligada” y que “fueron días difíciles”, pero que se sentía “muy afortunada”.

En un clip que igualmente ‘posteó’, ella se mostró alegre desde el interior de la clínica y acompañada de su hermana, Marilé.

Algunos días más tarde, la cantante reveló que los médicos ya habían encontrado qué enfermedad afecta a la presentadora.

“Dieron por fin con lo que tiene”, indicó en entrevista con TVNotas el 25 de junio. “Es un tema de la cabeza y además otra cosita que le encontraron”.

“Ahora que le dieron el diagnóstico correcto entró en tratamiento y fue mágico. ‘Joe’ está muy bien. Ya puede hablar”, agregó.

¿Cómo sigue Yolanda Andrade?

Ahora, que la vida de Yolanda Andrade estaría fuera de peligro, Montserrat Oliver, su colega y expareja, habló de su recuperación.

“Ya va mejor, ahí va mejor, pero todavía sigue el tratamiento, le están dando mucho antibiótico y no puede venir a grabar”, dijo ante prensa, como la reportera Berenice Ortiz este 5 de julio.

A la conductora le cuestionaron si su amiga sufrió recientemente por “una infección”, a lo que ella respondió: “Al parecer sí, aparte de lo que tiene de la cabeza, que le duele”.

La titular de Reto 4 Elementos, que puedes ver aquí en ViX, admitió que se preocupó ante la situación que experimentó su compañera.

“El último programa si no hablaba mucho y al parecer era una bacteria bastante fuerte que hasta le atacó lo de la voz y entonces ahorita sí están tratándola (contra) eso”, enunció.

Sin querer dar información incorrecta, Montserrat puntualizó que “al parecer se le metió una bacteria en la sangre”.

“Es que no soy doctor, no les sabría decir (si eso se suma a lo que venía atacándola de tiempo atrás), mejor dejen que venga y ella les diga bien”, solicitó.

“Yo no sé bien bien qué es lo que exactamente al final tiene, entonces la verdad es que sí ha estado desconectada y atendiendo, tampoco la he querido molestar mucho”, añadió.

Yolanda Andrade se mantiene “muy positiva”

En cuanto al lado emocional, Montserrat Oliver detalló que Yolanda Andrade no pierde la esperanza de estar pronto totalmente sana.

“Ella está muy positiva, dice que ya va mejor, que va a salir de esta, si Dios quiere, pronto y ahí va mejor”, declaró a los medios.

“Esperemos que la próxima grabación (del programa ‘Montse & Joe’) ya venga”, mencionó visiblemente entusiasmada.