Yeison Jiménez Modelo señalada como la “supuesta amante” de Yeison Jiménez rompe el silencio tras polémica La también actriz Camila Galviz emitió una declaración en medio de la controversia por la presunta relación sentimental que, se rumora, sostuvo con el difunto cantante.



Video ¿Yeison Jiménez engañó a su esposa con una famosa actriz? La verdad detrás de la polémica

Camila Galviz, quien ha sido señalada como la “supuesta amante” del fallecido Yeison Jiménez, finalmente rompió el silencio ante la controversia.

Este martes 13 de enero, la modelo utilizó sus Historias de Instagram para emitir una contundente declaración en medio de las especulaciones en las que está involucrada.

“Buenas tardes. Quiero aclarar con respeto que las publicaciones, conversaciones, imágenes y perfiles que están circulando desde cuentas falsas NO me pertenecen y NO son reales, incluyendo contenido creado o manipulado con inteligencia artificial”, aseguró.

“No busco fama, atención ni exposición desde la polémica”, sentenció. “Mi trabajo en redes es profesional y nunca ha estado basado en el escándalo”.

La actriz esclareció que ella “lo único” que hizo “fue compartir una foto y un pantallazo de una conversación como un gesto personal, sin intención de generar interpretaciones que no corresponden a la realidad”.

“Ese fue el único contenido que publiqué”, recalcó. “Aclaro también que este perfil y mi cuenta de TikTok son las únicas cuentas que sí son mías, NO tengo perfiles alternos ni secundarios”.

“Todo lo demás que se está difundiendo no me corresponde, no ha sido publicado por mí y no es real. Agradezco a quienes actúan con criterio, respeto y empatía. No haré más comentarios al respecto”, concluyó.

Camila Galviz rompió el silencio en medio de la polémica. Imagen Camila Galviz/Instagram

¿Por qué Camila Galviz fue relacionada con Yeison Jiménez?

La noche del 10 de enero, a horas de que Yeison Jiménez perdiera la vida en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá (Colombia), Camila Galviz subió a sus Historias de la plataforma una ‘selfie’ donde están juntos.

“No lo creo”, anotó encima de la postal, en blanco y negro, añadiendo dos emojis de corazones rojos partidos.

Ella igualmente colgó la captura de pantalla de uno texto que el intérprete de ‘Vete’ le envió horas antes de fallecer: “¿Cómo estás, preciosa? Buenos días”.

“Hoy, tu último mensaje”, apuntó como contexto de la publicación, en la que no dio contexto del vínculo que mantenía con él.

Estos son los mensajes que Camila Galviz sí publicó. Imagen Camila Galviz/Instagram

Después de eso, en un perfil diferente de la aplicación, pero bajo el nombre de Galviz y creado este mes, aparecieron imágenes de supuestas pláticas que ella habría mantenido con Jiménez, quien ahí la llama “amor”.

En el ‘feed’ asimismo se difundió la misiva: “Por mucho tiempo oculté nuestro amor y ahora que no lo tendré más físicamente, sólo quiero recordarlo como el amor de mi vida”.

Todo ese material fue retomado por medios como El Imparcial, El Heraldo de México e Infobae, entre otros, que se refirieron a Camila como la “supuesta amante” de Yeison.