¿'Ely' Gutiérrez y William Levy de viaje? El actor dice estar "muy feliz" y Samadhi Zendejas reacciona

Video El polémico video de William Levy que genera dudas sobre ‘Ely’ Gutiérrez: ¿volvieron y están de viaje?

Un video de William Levy junto a su hijo Christopher y que publicó el actor en Instagram desde Santorini, Grecia, levantó una ola de especulaciones este sábado 3 de agosto ya que hubo algunos medios y usuarios en redes sociales que aseguraban que con ellos estaba una misteriosa mujer que supuestamente era Elizabeth Gutiérrrez.

Las imágenes hicieron suponer que la pareja presuntamente ya se había reconciliado luego de su polémica separación confirmada en abril pasado. Pero ¿los actores sí están juntos y de viaje?

El video que levantó sospechas

En el video que Wiilliam Levy compartió se observa que está desde lo alto de una terraza con vista al mar. Se observa a su hijo Christopher, de 18 años, junto a su novia Ivy Puente y algunos otros de sus amigos.

William Levy, su hijo Christopher y su novia durante su reencuentro en Santorini, Grecia. Imagen William Levy/Instragram



Pero también aparece una mujer a la que no se le logra ver el rostro con claridad. Se exhibe en varios momentos con un gran sombrero y lentes oscuros, como si tratara de resguardarse del lente de Levy.

Esta actitud aparente de no querer ser mostrada hizo que algunos aseguraran que se trataba supuestamente de Elizabeth Gutiérrez, quien habría viajado desde EEUU junto a su hijo para reunirse con el actor.

Esa es la misteriosa mujer que apareció en los videos que William Levy publicó en Instagram desde Grecia junto a su hijo Christopher. Algunos aseguraron que se trataba supuestamente de su ex Elizabeth Gutiérrez y que ya se habrían reconciliado. Imagen William Levy/Instagram



Sin embargo, horas después de que el asunto ya era titular por varios lados, William Levy reaccionó con un contundente mensaje en Instagram.

"No, nada de eso que están subiendo. Para nada. Estoy muy feliz y en paz desde hace varios meses y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias", escribió, sin mencionar de manera explícita a su ex ni lo que a esa hora ya se decía sobre una supuesta reconciliación entre ellos.

William Levy publicó este mensaje en Instagram horas después de que se comenzó a asegurar en algunos medios que Elizabeth Gutiérrez supuestamente también estaba con él en Grecia junto a su hijo. Imagen William Levy/Instagram

Elizabeth Gutiérrez aclarara dónde está

Poco después de que William Levy compartió su escrito, Elizabeth Gutiérrez hizo lo propio con un breve clip desde su cuenta de Instagram y con el que pareció dar carpetazo a los rumores.

Se trató de una panorámica a una playa que ella aparentemente filmó desde La Jolla Cove, California, según lo que estipuló al publicar la imagen.

Ella no apareció en el clip ni tampoco en uno más que subió en donde enfocó a un colibrí rondando algunas flores sobre la playa.

Elizabeth Gutiérrez también dejó claro dónde estaba aparentemente al fechar estas imágenes en La Jolla Cove, California. Los contenidos los compartió solo horas después de que se comenzó a decir que supuestamente estaba con su ex William Levy en Grecia. Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Samadhi Zendejas reacciona a viaje de William Levy

En medio de las horas en las que se comenzó a especular acerca de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez habrían supuestamente vuelto a estar juntos, también apareció Samadhi Zendejas, con quien se ha vinculado sentimentalmente al cubano desde mayo de 2023.

La actriz mexicana dio 'me gusta' a la foto que el artista subió en Instagram y en donde está junto a su hijo Christopher en Grecia.

Samadhi Zendejas reaccionó con un 'me gusta' al contenido que subió William Levy junto a su hijo Christopher desde Grecia y que generó polémica por la supuesta presencia de Elizabeth Gutiérrez. Imagen William Levy/Instagram



Zendejas no dejó ningún comentario, pero la reacción que tuvo a la foto llamó la atención de muchos ya que es una de las muy raras ocasiones en las que ella ha registrado actividad en algún contenido relacionado con Levy y alguno de sus hijos.

William Levy no ha sido del todo claro si llegó a tener algún romance con ella en los últimos meses. Mientras tanto, en junio pasado Samadhi Zendejas enfrentó a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y respondió ante las preguntas sobre la supuesta relación amorosa con el actor.

" No tengo nada que decir. Le deseo lo mejor a William, es un excelente compañero. Desde que se estrenó la serie (en la que trabajaron juntos) nunca más nos hemos visto en persona", alegó ante medios como Hoy.

Por años, el cubano ha arrastrado un historial de supuestas infidelidades con algunas de las actrices con las que ha trabajado.

¿‘Ely’ Gutiérrez y William Levy estarían por "volver"?

El rumor de que la pareja supuestamente estaba de viaje en Santorini junto a su hijo cobró fuerza luego de que el pasado 29 de julio el periodista Lucho Borrego, quien dice ser allegado a los actores, reveló que el cubano estaría con intención de "volver" con la actriz luego de la controvertida separación.

"Mis fuentes me dicen que él es, o sea, no sé si esta expresión se use allá en Gibraltar o en España, que 'ya está pidiendo cacao' [...] es como 'ya, ya, ya la situación más dramática la pasamos y bueno, ya hay que volver como estábamos'", dijo en el canal de YouTube 'Ay por favor' de su colega Alex Rodríguez.

La aseveración del comunicador se suscitó después de que Elizabeth Gutiérrez publicó un polémico comunicado el 25 de julio en el que pareció defender al cubano. En el escrito, la artista de origen mexicano asegura que "siempre lo va a amar".

Ni ella ni William Levy salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar lo dicho por Lucho Borrego.