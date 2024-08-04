¿'Ely' Gutiérrez y William Levy de viaje? El actor dice estar "muy feliz" y Samadhi Zendejas reacciona
William Levy y Elizabeth Gutiérrez vuelven a hacer noticia en las últimas horas tras un video que el actor publicó desde Grecia en donde hay quienes aseguran que la actriz está con él. No solo el artista reacciona ante lo que se dice, sino también Samadhi Zendejas, la supuesta 'tercera en discordia' entre la controvertida pareja.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Un video de William Levy junto a su hijo Christopher y que publicó el actor en Instagram desde Santorini, Grecia, levantó una ola de especulaciones este sábado 3 de agosto ya que hubo algunos medios y usuarios en redes sociales que aseguraban que con ellos estaba una misteriosa mujer que supuestamente era Elizabeth Gutiérrrez.
Las imágenes hicieron suponer que la pareja presuntamente ya se había reconciliado luego de su polémica separación confirmada en abril pasado. Pero ¿los actores sí están juntos y de viaje?
El video que levantó sospechas
En el video que Wiilliam Levy compartió se observa que está desde lo alto de una terraza con vista al mar. Se observa a su hijo Christopher, de 18 años, junto a su novia Ivy Puente y algunos otros de sus amigos.
Pero también aparece una mujer a la que no se le logra ver el rostro con claridad. Se exhibe en varios momentos con un gran sombrero y lentes oscuros, como si tratara de resguardarse del lente de Levy.
Esta actitud aparente de no querer ser mostrada hizo que algunos aseguraran que se trataba supuestamente de Elizabeth Gutiérrez, quien habría viajado desde EEUU junto a su hijo para reunirse con el actor.
Sin embargo, horas después de que el asunto ya era titular por varios lados, William Levy reaccionó con un contundente mensaje en Instagram.
"No, nada de eso que están subiendo. Para nada. Estoy muy feliz y en paz desde hace varios meses y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias", escribió, sin mencionar de manera explícita a su ex ni lo que a esa hora ya se decía sobre una supuesta reconciliación entre ellos.
Elizabeth Gutiérrez aclarara dónde está
Poco después de que William Levy compartió su escrito, Elizabeth Gutiérrez hizo lo propio con un breve clip desde su cuenta de Instagram y con el que pareció dar carpetazo a los rumores.
Se trató de una panorámica a una playa que ella aparentemente filmó desde La Jolla Cove, California, según lo que estipuló al publicar la imagen.
Ella no apareció en el clip ni tampoco en uno más que subió en donde enfocó a un colibrí rondando algunas flores sobre la playa.
Samadhi Zendejas reacciona a viaje de William Levy
En medio de las horas en las que se comenzó a especular acerca de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez habrían supuestamente vuelto a estar juntos, también apareció Samadhi Zendejas, con quien se ha vinculado sentimentalmente al cubano desde mayo de 2023.
La actriz mexicana dio 'me gusta' a la foto que el artista subió en Instagram y en donde está junto a su hijo Christopher en Grecia.
Zendejas no dejó ningún comentario, pero la reacción que tuvo a la foto llamó la atención de muchos ya que es una de las muy raras ocasiones en las que ella ha registrado actividad en algún contenido relacionado con Levy y alguno de sus hijos.
William Levy no ha sido del todo claro si llegó a tener algún romance con ella en los últimos meses. Mientras tanto, en junio pasado Samadhi Zendejas enfrentó a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y respondió ante las preguntas sobre la supuesta relación amorosa con el actor.
" No tengo nada que decir. Le deseo lo mejor a William, es un excelente compañero. Desde que se estrenó la serie (en la que trabajaron juntos) nunca más nos hemos visto en persona", alegó ante medios como Hoy.
Por años, el cubano ha arrastrado un historial de supuestas infidelidades con algunas de las actrices con las que ha trabajado.
¿‘Ely’ Gutiérrez y William Levy estarían por "volver"?
El rumor de que la pareja supuestamente estaba de viaje en Santorini junto a su hijo cobró fuerza luego de que el pasado 29 de julio el periodista Lucho Borrego, quien dice ser allegado a los actores, reveló que el cubano estaría con intención de "volver" con la actriz luego de la controvertida separación.
"Mis fuentes me dicen que él es, o sea, no sé si esta expresión se use allá en Gibraltar o en España, que 'ya está pidiendo cacao' [...] es como 'ya, ya, ya la situación más dramática la pasamos y bueno, ya hay que volver como estábamos'", dijo en el canal de YouTube 'Ay por favor' de su colega Alex Rodríguez.
La aseveración del comunicador se suscitó después de que Elizabeth Gutiérrez publicó un polémico comunicado el 25 de julio en el que pareció defender al cubano. En el escrito, la artista de origen mexicano asegura que "siempre lo va a amar".
Ni ella ni William Levy salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar lo dicho por Lucho Borrego.