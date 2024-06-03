Hijo de William Levy y ‘Ely’ Gutiérrez huye de Miami tras polémica separación de sus papás
La presentadora fue la primera en reaccionar a las fotografías de su hijo Christopher Levy, quien se encontraría en México desde hace unos días.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
A casi dos meses de que su familia se viera envuelta en la polémica por supuestos altercados en su casa de Florida, Christopher Levy huyó de Miami tras la separación de sus papás, William Levy y Elizabeth Gutiérrez.
El joven, de 18 años, se dejó ver en un par de fotografías al lado de su novia, Ivy Puente, con quien se encontraría en las playas de Tulum, México, desde hace unos días.
Las imágenes, donde los jóvenes aparecen abrazados y mirando hacia el frente, fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la novia de Christopher Levy, quien acompañó la publicación con la frase: “La vida contigo”.
Elizabeth Gutiérrez, presentadora invitada de Despierta América, fue la primera en reaccionar a la publicación, donde hizo evidente que está contenta con la relación que su hijo mayor mantiene con Ivy.
“Love U”, expresó Elizabeth Gutiérrez al lado del emoji de un corazón rojo.
La polémica separación de sus papás
William Levy y Elizabeth Gutiérrez confirmaron su separación el 9 de abril entre rumores de infidelidad del actor con la actriz Samadhi Zendejas.
La ruptura de la pareja dejó al descubierto algunos de sus problemas familiares, así como la supuesta postura de sus hijos. Mientras que Kailey había tomado partido a favor de Elizabeth Gutiérrez, Christopher Levy habría apoyado al actor.
“(Elizabeth) vive en un apartamento con la niña”, contó una fuente a la revista People en Español. “El niño (está) con su papá, él (Christopher) dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”.
Tras la confirmación de su separación, la expareja ha guardado hermetismo acerca de las razones por las que terminaron su relación.