William Levy

Hijo de William Levy y ‘Ely’ Gutiérrez huye de Miami tras polémica separación de sus papás

La presentadora fue la primera en reaccionar a las fotografías de su hijo Christopher Levy, quien se encontraría en México desde hace unos días.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ‘Ely’ Gutiérrez reaparece así con su hijo tras supuesto enojo con ella por separación de William Levy

A casi dos meses de que su familia se viera envuelta en la polémica por supuestos altercados en su casa de Florida, Christopher Levy huyó de Miami tras la separación de sus papás, William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

El joven, de 18 años, se dejó ver en un par de fotografías al lado de su novia, Ivy Puente, con quien se encontraría en las playas de Tulum, México, desde hace unos días.

Las imágenes, donde los jóvenes aparecen abrazados y mirando hacia el frente, fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la novia de Christopher Levy, quien acompañó la publicación con la frase: “La vida contigo”.

Hijo de William Levy se encuentra de vacaciones en Tulum.
Hijo de William Levy se encuentra de vacaciones en Tulum.
Imagen Christopher Levy / Instagram

Elizabeth Gutiérrez, presentadora invitada de Despierta América, fue la primera en reaccionar a la publicación, donde hizo evidente que está contenta con la relación que su hijo mayor mantiene con Ivy.

“Love U”, expresó Elizabeth Gutiérrez al lado del emoji de un corazón rojo.

La polémica separación de sus papás

William Levy y Elizabeth Gutiérrez confirmaron su separación el 9 de abril entre rumores de infidelidad del actor con la actriz Samadhi Zendejas.

La ruptura de la pareja dejó al descubierto algunos de sus problemas familiares, así como la supuesta postura de sus hijos. Mientras que Kailey había tomado partido a favor de Elizabeth Gutiérrez, Christopher Levy habría apoyado al actor.

“(Elizabeth) vive en un apartamento con la niña”, contó una fuente a la revista People en Español. “El niño (está) con su papá, él (Christopher) dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”.

Tras la confirmación de su separación, la expareja ha guardado hermetismo acerca de las razones por las que terminaron su relación.

Relacionados:
William LevyChristopher LevyElizabeth GutiérrezKailey LevyHijos de famososFamosos

