William Levy muestra su faceta de suegro: se va de vacaciones con su hijo y su novia

Hace un par de semanas William Levy disfrutó unos días junto a su hija Kailey, quien lo visitó en España donde él estaba filmando una película. Ahora tocó el turno de Christopher, con quien viajó a Grecia.

Padre e hijo se reunieron en la isla de Santorini, pero el adolescente de 18 años no fue solo, llegó con su novia Ivy Puente y algunos de sus amigos.

William Levy, su hijo Christopher y su novia. Imagen William Levy/Instagram

La nuera de William y Elizabeth Gutiérrez reveló que estarán una semana en la isla griega.

En las imágenes que han compartido se aprecian las bellezas naturales que disfrutan durante su estancia.

Se desconoce si Kailey también viaja con ellos, pues no aparece en ninguna de las fotografías ni videos que los vacacionistas han publicado en redes sociales.