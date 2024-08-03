William Levy

William Levy muestra su faceta de suegro: se va de vacaciones con su hijo y su novia

El actor cubano disfruta unos días de descanso en la isla de Santorini junto a su hijo Christopher, su novia y otros amigos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Elizabeth Gutiérrez dice que "siempre va a amar" a William Levy: "Es un ejemplo”

Hace un par de semanas William Levy disfrutó unos días junto a su hija Kailey, quien lo visitó en España donde él estaba filmando una película. Ahora tocó el turno de Christopher, con quien viajó a Grecia.

Padre e hijo se reunieron en la isla de Santorini, pero el adolescente de 18 años no fue solo, llegó con su novia Ivy Puente y algunos de sus amigos.

William Levy, su hijo Christopher y su novia.
William Levy, su hijo Christopher y su novia.
Imagen William Levy/Instagram

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos

La nuera de William y Elizabeth Gutiérrez reveló que estarán una semana en la isla griega.

PUBLICIDAD

En las imágenes que han compartido se aprecian las bellezas naturales que disfrutan durante su estancia.

Se desconoce si Kailey también viaja con ellos, pues no aparece en ninguna de las fotografías ni videos que los vacacionistas han publicado en redes sociales.

William Levy de vacaciones con su hijo y sus amigos en Santorini.
William Levy de vacaciones con su hijo y sus amigos en Santorini.
Imagen William Levy/Instagram, Ivy Puente/Instagram
Relacionados:
William LevyChristopher LevyHijos de famososVacacionesGreciaCelebridadesFamososTelenovelasNovelasPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD