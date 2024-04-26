¿Ferdinando vio algo entre Samadhi y William Levy cuando trabajó con ellos? Así responde

Video El video con el que Samadhi Zendejas dejaría evidencia de su estado tras rumores de embarazo

Ferdinando Valencia reaccionó al escándalo que provocó la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en la que fue relacionada Samadhi Zendejas como la supuesta tercera en discordia.

En entrevista con ‘De primera mano’, el actor habló del vínculo cercano que logró formar con William Levy durante las grabaciones de la serie ‘Vuelve a mí’, proyecto donde ambos trabajaron con Samadhi Zendejas y de donde surgió el rumor de romance entre los protagonistas.

"Yo creo que William se alcanzó a dar cuenta que en mí tiene a una persona y a un compañero sincero, pero un compañero sincero tampoco es aquel que te da la razón en todo", sentenció.

Aunque a través de las cámaras del programa extendió una mano de apoyo para Levy, Ferdinando destacó que prefiere mantenerse al margen de la polémica para no caer las especulaciones.

"Evidentemente y creo que es lo que deberíamos hacer todos cuando contemplamos a través, únicamente, de chismes o de rumores lo que sucede con otras personas... yo decido reservarme de todo eso, él sabe que cuenta conmigo, que estoy aquí para apoyarlo”, declaró.

El actor destacó que pese a la cercana relación que pueda tener con William, si en algún momento se le acerca, él le dará “el mejor consejo” aunque no sea lo que el actor cubano quiera escuchar.

“Pero cuando eso pase lo voy a recibir con el mejor consejo, quizá no con lo que él quiera oír y lo mismo cuando yo entiendo que el valor y el pilar más grande que tenemos es la familia. Lo mismo me tocará apoyarlo a él que a sus hijos, que creo que deberían ser los protagonistas de toda esta temática y no los adultos. Todo va en consideración de mi parte por ellos, mientras suceda lo mejor para ellos y para su mujer que creo que es una gran persona", declaró.

¿Ferdinando Valencia vio algo entre Samadhi y William Levy?

Respecto a los rumores que vinculan sentimentalmente a William Levy con las actrices con las que ha protagonizado algunos de sus proyectos en televisión, siendo el más reciente con Samadhi Zendejas, Ferdinando dijo que tiene su opinión pero que carece de fundamentos por lo que prefiere guardar silencio.

"Voy a ser sincero contigo, mi opinión me la voy a reservar porque todos tenemos una opinión, pero cuando esta carece de fundamentos vamos a pasar a ser parte de la colectividad del chisme que de la verdad. A mí me interesa siempre la verdad, pero mientras yo carezca de las posibilidades de poder manifestarla, decido quedarme en silencio", dijo. "Lo que puedo decir y es con certeza es que quiero lo mejor William, para su mujer y sobre todo para sus hijos".