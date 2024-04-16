William Levy y Elizabeth Gutiérrez habrían intentado salvar su relación: revelan problema “crítico”

Video Con terapia y hasta un pastor, así habrían intentado William Levy y Elizabeth Gutiérrez salvar su relación

Una semana después de la entrevista en la que Elizabeth Gutiérrez confirmó una separación definitiva con William Levy, nuevos detalles sobre lo que pasó al interior de su familia y las razones que los habrían llevado a tomar esta decisión definitiva salen a la luz.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy habrían intentado salvar su relación

PUBLICIDAD

De acuerdo con la periodista Tanya Charry la ruptura entre la expareja no tiene marcha atrás, pues una fuente cercana dijo que el actor cubano estaría seguro de que las recientes acciones de Elizabeth Gutiérrez tienen una razón detrás.

"William está seguro de que todo lo que está haciendo Elizabeth es para provocarlo y comenzar un caso judicial en su contra", dijo la comunicadora en el show El Gordo y la Flaca el pasado 15 de abril.

Informó además que la expareja buscó por todos los medios rescatar su relación, pero habría un detonante económico que derivó en su polémica separación.

"Fueron a terapia, pero William se molestó porque 'Eli' fue primero donde la terapista a contar su lado de la historia y no esperó a estar los dos juntos. Una amiga les llevó un pastor para que los guiara, pero después de dos sesiones ya no funcionó", relató.

Revelan problema crítico de dinero

Charry menciona que la actual relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez es tan crítica que supuestamente ni siquiera pueden cruzar palabra, ni para tratar temas de sus hijos.

"Está muy delicada (la situación), llegaron hasta el punto de incluso incluir investigadores privados entre ellos. Además de estos problemas, hubo entre ellos un problema de un dinero bastante crítico que fue una de las razones más fuertes para su última separación", reveló.

La comunicadora contó que se puso en contacto con Elizabeth Gutiérrez para conocer el lado de su historia; sin embargo, la actriz se limitó a pedir comprensión y respeto hacía sus hijos.

PUBLICIDAD

"En esta situación que están atravesando es muy difícil, nos pide comprensión y respeto hacía sus hijos en este momento y dice que 'siempre ha pasado el día de las madres con sus hijos'", compartió.

De la misma manera, Charry buscó a William Levy, quien, asegura, le dijo que por el momento solo dará la declaración que compartió en sus redes sociales y que más adelante contará definitivamente su verdad.