William Levy no se queda callado ante polémica separación: dice que solo le “importan dos bocas”

Video Hijo de William Levy “no habría querido” que Elizabeth Gutiérrez entrara a casa: es de los más “enojados”

Tras la polémica que desató la confirmación de separación que hizo Elizabeth Gutiérrez, William Levy se manifestó en un breve mensaje en el que aseguró que por el bienestar y salud mental de sus hijos “nunca haría algo que deje mal” a su expareja.

Destacó que estaría centrado en su carrera, dedicado a Christopher y Kailey Levy; sin embargo, anunció que en algún momento contaría su verdad.

"Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera", declaró el 14 de abril.

William Levy revela lo único que le importa tras separación

Después de las declaraciones que dio su ex a la revista Hola USA, el pasado 9 de abril, han sido casi nulas las apariciones en público que ha hecho el actor cubano.

Sin embargo, ha lanzado una serie de tajantes publicaciones que dejarían ver cuál sería su postura.

A través de sus historias de Instagram, el protagonista de ‘Sortilegio’ y ‘La Tempestad’ replicó un post en la que aparecen imágenes de él sobre las que se lee las siguientes palabras.

"A mí solo me importan dos bocas: las de mis hijos que me dicen 'tranquilo papá'", dice el reel.

William Levy lanza mensaje tras polémica separación con Elizabeth Gutiérrez. Imagen William Levy/Instagram

Horas antes de este mensaje, Levy evocó un versículo de la Biblia: Romanos 8:28.

"Cuando estás en la voluntad de Dios, no puedes ser bloqueado, obstaculizado, destruido o parado— cada intento solo trabajará a tu favor", compartió.

De acuerdo con la periodista Tanya Charry, una fuente cercana a William asegura que el actor cree saber el detrás de las recientes acciones de Elizabeth.

“William está seguro de que todo lo que está haciendo Elizabeth es para provocarlo y comenzar un caso judicial en su contra", compartió la comunicadora en el show El Gordo y la Flaca el pasado 15 de abril.

En su confirmación de ruptura después de dos décadas de relación, Elizabeth Gutiérrez, menciona “faltas de respeto” cuando fue cuestionada sobre los motivos que los llevo a tomar esta definitiva decisión. Sin dar más detalles.

Tanya Charry reveló un supuesto problema “crítico” de dinero como una de las principales causas de la separación entre la expareja.

“Además de estos problemas, hubo entre ellos un problema de un dinero bastante crítico que fue una de las razones más fuertes para su última separación", dijo la periodista en El Gordo y La Flaca.