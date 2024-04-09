William Levy y Elizabeth Gutiérrez “separados”: ella habría dejado la casa en la que vivían, reportan

Video Elizabeth Gutiérrez y su hija ya no vivirían con William Levy: reportan separación “definitiva”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez estarían oficialmente “separados”, de acuerdo con un reporte de People en Español de este 9 de abril.

Según la información difundida por el medio, “una fuente cercana al actor cubano” aseguró que los actores “ya no viven en la misma casa”, tras más de dos décadas juntos.

PUBLICIDAD

“Esta vez es definitivo”, sentenció el informante al respecto de la supuesta decisión del cubano y la presentadora de finalizar su relación.

La persona, que no fue identificada, indicó que la actriz no “reside ya en el hogar” que alojaba con él y sus hijos, Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14, localizado en el sur de Florida.

¿Qué ocurrió entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

Según explicó el confidente de la publicación, William Levy “dio por terminada la relación después de que Gutiérrez dejara de vivir” en la residencia familiar.

A decir del allegado, la modelo no habría sido la única en salirse de la vivienda, la menor de sus retoños, Kailey, supuestamente lo hizo con ella.

“(Elizabeth) vive en un apartamento con la niña”, contó. “El niño (está) con su papá, él (Christopher) dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”.

Desde entonces, presuntamente el protagonista de la serie ‘Montecristo’, que puedes ver aquí en ViX, estaría enfocado en su primogénito.

“Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace el desayuno, lo cuida, hace todo”, narró aparente conocedor de lo ocurrido.

En cuanto a la actual colaboradora de Despierta América y su joven hija, aclaró: “A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá”.

Se desconoce desde qué fecha Elizabeth habría dejado la morada, que está en una zona exclusiva del condado de Broward. Tampoco se sabe el porqué.

Este 8 de abril, Samadhi Zendejas colgó en sus Historias de Instagram un video en el que se ve a Levy conduciendo mientras canta ‘Gozar la vida’ de Julio Iglesias.

“¿Quién creen que tiene mejor ‘playlist’: William o yo?”, escribió en la parte inferior del clip, que además usó para agradecer por el apoyo al melodrama ‘Vuelve a mí’, que ambos estelarizan.

PUBLICIDAD

Apenas horas más tarde, Gutiérrez subió a la plataforma una serie de mensajes: “¡Sigue ordeñándolo! ¡Así conozco más! Gracias por enseñarme lo que no había visto. ¡No sé si le convenga! ¡Tú sigue!”.

“Si ‘alguien’ puede tenerlo, yo no lo quiero”, asimismo anotó. Por último, colgó la imagen de una frase de Pablo Bendala: “Sí, ella sabe sonreír mientras se rompe por dentro”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez: su historia de amor

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron en el 2002, al participar en el programa ‘Protagonistas de telenovela’, y empezaron un noviazgo. Cuatro años después, dieron la bienvenida a su primer hijo.

En 2009, la pareja hizo una breve pausa en su idilio, retoma ¡Hola! Al año siguiente, ya reconciliados, recibieron a su segunda hija.

Elizabeth indicó, en 2020 durante su aparición en El Break de las 7, que se sentía la esposa del papá de sus hijos, pese a que nunca realizaron una ceremonia nupcial.

“Ya me siento casada. Creo que el compromiso más grande es una familia más que un matrimonio. Antes sí quería y estaba como: ‘ok, ¿cuándo nos vamos a casar?’, pero ya ni lo pienso”, confesó.

Tras varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años, en enero de 2022 William hizo pública su separación de Gutiérrez, son obstante, aparecieron juntos públicamente después de eso.