Edith González Viudo de Edith González celebra tres años de relación con famosa presentadora Lorenzo Lazo y Luz Blanchet se conocieron a finales de 2022 y fue hasta los primeros meses del siguiente año que comenzaron una relación. Cuando el economista inició su noviazgo con la presentadora ya habían pasado casi cuatro años de la muerte de Edith González.



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Video Lorenzo Lazo celebra 1 año con su novia y ella aplaude que haya superado “los dolores más fuertes”

Lorenzo lazo, viudo de Edith González, celebró tres años de relación con la presentadora mexicana Luz Blanchet.

A través de Instagram, el economista compartió varias fotografías junto a la presentadora, con quien comenzó una relación cuando ya habían pasado casi cuatro años de la muerte de Edith González.

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“3 años juntos, unidos, mi Luz ilumina mi vida y cada día me llenas más el alma”, escribió el 12 de abril.

Luz Blanchet también recordó su aniversario con Lorenzo Lazo en Instagram. Sin embargo, en su publicación, además de dedicarle amorosas palabras a su pareja, reveló que su relación había comenzado con un “disfruta el presente”.

“Lo que comenzó como ‘Carpe Diem’ son ya tres increíbles años de seguirnos eligiendo desde el corazón, desde la libertad y desde lo más auténtico Lazo de mi alma, ¡gracias por tanto!”, declaró.

Así celebraron su aniversario. Imagen Lorenzo Lazo / Instagram

La historia de amor de Lorenzo Lazo

Lorenzo Lazo, de 72 años, y Luz Blanchet, de 58, comenzaron una relación en abril de 2023. Sin embargo, fue hasta julio del mismo año que hicieron público su noviazgo a través de la revista ¡HOLA!

“Ha sido un cruce de caminos afortunados”, declaró la pareja a la publicación.

Días mas tarde, la presentadora reveló en el programa Hoy que su primer encuentro con el economista fue entre “octubre y noviembre” de 2022 durante un evento público y que, aunque ese mismo día intercambiaron teléfonos, fue hasta meses después que él la buscó.

“Me habla por teléfono y me dice: ‘tengo unos amigos que cumplen años de casados y te quería preguntar si me quieres acompañar’. ¡Qué seguridad eso de invitarme a algo muy personal!”, recordó.

Luz Blanchet reveló que después de esa fiesta volvieron a encontrarse y, exactamente un mes después de su primera cita, se dieron su primer beso.

“Seguimos saliendo y pues todo iba cada vez mejor, independientemente de que el hombre se me hace súper guapo. De hecho, la única vez que he ido a su casa, vi una foto de él con barba (…) y desde ahí le pedí que usara barba… por eso, en las fotos de la revista trae barba… él dijo: ‘yo lo único que quiero es darte gusto en esta vida’”, precisó.

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