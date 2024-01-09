Viudo de Edith González y su novia Luz Blanchet revelan si tienen planes de casarse

Video Viudo de Edith González rinde tributo a su esposa y a las víctimas de covid-19 en el Día de Muertos

Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, y su novia, la presentadora Luz Blanchet, han revelado si entre sus planes futuros se encuentra unir sus vidas en matrimonio.

Fue en julio de 2023 cuando el economista, de 70 años, y la excolaboradora de Hoy, de 56, dieron a conocer su romance, el cual no tenían mucho de haber iniciado.

¿Viudo de Edith González, Lorenzo Lazo, y Luz Blanchet se casarán?

Ahora, con nueve meses de un noviazgo estable, Lorenzo Lazo y Luz Blanchet revelaron que no tienen planes de llegar al altar.

“He tenido que reconfigurarme para soltar muchas cosas y se lo expresé a Lazo desde el segundo día que salimos”, explicó ella en entrevista con Quién, publicada este 8 de enero.

“Le dije: ‘Quiero disfrutar un día a la vez’. Se me hace la manera más honesta de vivir porque yo creo que cuando estás feliz en una relación, no necesitas hacer grandes promesas”, agregó.

La también crafteadora afirmó que no necesita que estén “firmando un papel a largo plazo”: “Lo que ofrezco es lo más auténtico que tengo, estoy feliz y no hay nada más honesto”.

Por su parte, el empresario admitió, reporta la revista, que un enlace jurídico con su pareja no los hará más o menos felices, toda vez que sus sentimientos son claros.

“Si eso no es suficiente para alguien más, no es problema para nosotros. Tenemos una relación en la que nos sorprendemos de lo profundo y divertido que nos significa estar juntos”, sentenció Lazo.

“Yo iba caminando en hielo delgado y no sabía si ella realmente se iba a comprometer tanto como yo, pues caí en la primera, y tenemos conversaciones muy interesantes”, compartió.

“Nunca sabes cómo la vida te da y te quita, y al momento que te da y (lo hace) a manos llenas, lo agradeces eternamente. Estamos juntos hasta que la vida quiera y hasta donde nos permita ser felices”, aseguró él.

Lorenzo Lazo nunca pensó que sus esposas anteriores morirían

En esta misma conversación, Lorenzo Lazo admitió que no imaginó que perdería a quienes previamente fueron sus cónyuges.

“Nunca pensé perder a una pareja y la vida me puso en la prueba de resistencia emocional el perder a mis dos esposas”, indicó.

En 2009, él sufrió el deceso de Concha de la Mora, madre de su hija Lorenza y con la que estuvo casado durante 21 años.

Diez años más tarde, en junio de 2019, el analista internacional quedó viudo nuevamente tras el fallecimiento de Edith González, a causa del cáncer de ovario.

“De esas dos relaciones, uno apuesta y da lo mejor de sí, y cuando viene el problema de salud, das lo mejor que tienes, pero cuando la pareja se va, tienes que rehacer una serie de prioridades personales”, mencionó.

“Tienes que encarar a un juez muy crítico, muy exigente, que no se cree ninguna excusa y es al que ves todas las mañanas en el espejo”, reflexionó.