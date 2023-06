Una serenata de su hija y cartas de despedida: así pasó Edith González sus últimas horas

Katie Barberi, también actriz y su amiga cercana, relató a Univision en el 2019 que Edith la contactó por mensaje dcuando ya se encontraba internada: “Estoy en el hospital, las cosas no están muy bien, me gustaría hablar”, decía su texto. Sin embargo, cuando le contestó, no obtuvo respuesta de vuelta, así que viajó a la Ciudad de México para reunirse con ella.