Viuda de Julián Figueroa dice cómo se siente a un año de la muerte del cantante: es la etapa "más dura"

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, se sinceró al respecto de cómo se siente ahora, a un año desde la muerte del cantante.

Fue el 9 de abril de 2023 cuando el hijo de Maribel Guardia perdió la vida a raíz de “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Desde entonces, quien fuera su esposa ha continuado con su vida, al lado de su hijo José Julián y de su suegra; sin embargo, esto no ha sido un proceso sencillo.

Viuda de Julián Figueroa aún está en “duelo”

‘Ime’, como la llaman cariñosamente, compartió que a lo largo de este tiempo su sustento han sido su niño, Maribel Guardia y el marido de esta, Marco Chacón.

“Nos hemos tenido que apoyar mucho porque la situación que estamos viviendo es muy difícil”, dijo en entrevista con TVyNovelas, publicada este 8 de abril.

“De hecho, ahorita estamos en una parte muy complicada del duelo porque, al principio estás como en ‘shock’, luego empieza la parte en la que andas como mareado”, confesó.

La bailarina reconoció que no tiene idea de cómo transcurrieron los últimos 12 meses: “Yo este año ni lo he sentido, no he percibido bien el paso del tiempo, se ha pasado como agua”.

“Ha sido muy extraño”, confesó, “porque no siento muchas cosas que pasaron después de él, pasaron sin él, tengo muy revueltas las cosas, no siento que haya pasado un año”, afirmó.

Garza-Tuñón considera que actualmente se encuentra en un momento complejo, en el que será más consciente de que Julián Figueroa falleció.

“Y ahora esta etapa es la más dura porque es cuando empiezas a despertar, a sentir la ausencia, te das cuenta de que ya no está, creo que es la aceptación y es fea, estamos en la etapa más fea”, mencionó.

Imelda Garza revela cómo se sobrepone al deceso de Julián Figueroa

La artista comentó que sus ocupaciones laborales han sido su refugio en medio del sufrimiento por la pérdida de su marido Julián Figueroa.

“Mi tía (Maribel) y yo nos hemos enfocado en el trabajo para distraernos un poco de todo porque han sido muchas cosas y el año ha sido muy pesado. Trabajar sin duda a mí me ha ayudado muchísimo”, externó.

Su pequeño José Julián, de seis años, igualmente ha sido su motivación para seguir luchando cada día a pesar de su pena.

“Él me impulsa para seguir adelante, para hacer mis cosas y no quedarme encerrada, distanciada del mundo, que a lo mejor es lo que hubiera hecho cualquier persona, pero yo no podía, mi niño entró a primaria y tenía que estar con él”, explicó.