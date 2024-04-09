Maribel Guardia dedica mensaje a su hijo Julián a un año de su muerte: ha "llorado 365 días y noches"

Video ¿'Maldición' familiar? Julián Figueroa murió a la misma edad que su medio hermano Trigo

Maribel Guardia vivió hace un año la sorpresiva y trágica muerte de su hijo Julián Figueroa, quien a sus 27 años sufrió “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Este 9 de abril, al cumplirse el primer aniversario luctuoso del cantante, la actriz lo recordó compartiendo un emotivo mensaje y varias fotografías en su cuenta de Instagram.

“Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches. Sé que 12 meses son tan sólo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás”, escribió.

“Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, sólo luz, regocijo y plenitud”, agregó.

Maribel Guardia compartió esta fotografía en el aniversario luctuoso de Julián Figueroa. Imagen Maribel Guardia/Instagram

Maribel Guardia lleva consigo a su hijo Julián Figueroa

Continuando con su dedicatoria, la intérprete de ‘Tú y yo’, quien procreó con el también difunto Joan Sebastian a Julián Figueroa, dejó claro que este sigue presente en su vida.

“Te encuentro siempre cerca de mí, en las cosas más pequeñas como en las más grandes: en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón, que te guarda por siempre”, contó.

Maribel Guardia puntualizó que extraña “las largas pláticas de filosofía” que mantenía con el actor, así como sus “intercambio de libros” y las “apuestas” que hacían acerca de “la película ganadora del Oscar”.

“Vives en mí. En los lugares más inoportunos, me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos”, aseguró.

Maribel Guardia cargando a Julián Figueroa. Imagen Maribel Guardia/Instagram



La protagonista de la serie ‘¡Qué madre tan padre!’, que puedes ver aquí en ViX, aprovechó para recalcar las acciones buenas que hizo su retoño.

“Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo: ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía cómo operarse”, indicó.

La costarricense le externó a Figueroa: “No te preocupes por mí, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan”.

“Tengo 365 razones para decirte: ‘Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria’. En el cielo, Dios y la Virgen te guardan tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre, que te ama y te amará por siempre”, concluyó.

Maribel Guardia con su esposo, Marco Chacón, y su hijo Julián. Imagen Maribel Guardia/Instagram

Maribel Guardia aún sufre por el deceso de Julián Figueroa

Recientemente, Maribel Guardia desmintió que haya considerado atentar contra sí misma a raíz de la partida de Julián Figueroa, como lo afirmaron algunos medios de comunicación.

Además, compartió que todavía sufre por lo sucedido: “Estoy viviendo algo muy difícil y ver que ponen un encabezado así es muy doloroso”, confesó en entrevista para Ernesto Buitron el 1 de abril.