Violeta Isfel

Violeta Isfel comparte la verdadera razón por la que 'vende' dulces y no es por crisis económica

La actriz desmintió que atravesara por problemas financieros como se ha especulado en algunos medios. Incluso, reveló que sus productos no tienen precio.

Por:Ashbya Meré
Video En video: Violeta Isfel cae del escenario mientras daba una función

Violeta Isfel compartió en febrero pasado que vende dulces en su camerino del teatro en donde se presenta con 'Lagunilla Mi Barrio'. Ante las especulaciones de que lo hace porque podría tener problemas económicos aclaró la situación.

¿Violeta Isfel enfrenta crisis económica?

La actriz de 'Atrévete a soñar', telenovela que puedes ver en ViX, explicó en qué consiste su nuevo emprendimiento y si lo hace por necesidad.

"Es un acto amoroso que mis compañeros dijeron 'si Violeta siempre trae dulces, pues hay que apoquinar, no sean así'. Yo siempre voy a ir a comprar dulces, a mí me gusta mucho compartir", señaló en entrevista con el programa 'De Primera mano' transmitida el 8 de marzo.

La actriz explicó que no es un negocio como tal, pues no cobra por los productos, pero hay un bote donde los 'clientes' dan su aportación voluntaria.

" No es que haya alguien ahí cobrando y llevando una lista, no. Mi tienda dice 'toma lo que quieras con amor, deja lo que quieras con amor' y hay una vaquita (bote) y la gente a veces tienen y le ponen más, a veces no tienen y no le ponen nada".

Violeta Isfel mostró cómo es su 'tiendita' de dulces.
Imagen Violeta Isfel/TikTok
Imagen Violeta Isfel/TikTok

La actriz aseguró que no cuenta el dinero recaudado, simplemente lo usa para volver a invertir en las golosinas. Incluso, a veces ella tiene que aportar para completar.

Violeta compartió que ha sido tan bueno el recibimiento entre sus compañeros, que la tiendita "ha evolucionado".

"Tiene el área de primeros auxilios, tenemos ahí por si la panza, la cabeza, porque el show debe continuar. También tengo una estación de café, de té, pero también están los dulces, a mí lo que me gusta es que en mi camerino se sientan bienvenidos", reiteró.

Ante las especulaciones que surgieron cuando salió a la luz que vendía golosinas, Violeta utilizó su cuenta de TikTok para desmentir junto a su esposo, Raúl Bernal, que había emprendido este negocio porque tenía problemas financieros.

"No es para completar el mes", dijo de manera frontal, "si fuera el caso yo no tendría ningún acongojo de decir 'efectivamente lo estoy haciendo porque no alcanza', pero la realidad es que no es esa, solamente es por amor, porque me gusta ser buena anfitriona", sentenció en su video.

@violetaisfel

Aqui les dejo el cierre de mi video de la tiendita en el teatro. Si tienen alguna duda. Adelante. Leo todos sus comentarios. #violetaisfel #tienda #teatro #lagunillamibarrio #video #blog

♬ sonido original - violetaisfel
Violeta IsfelTelenovelasCelebridadesNovelasFamosos

