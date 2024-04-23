Violeta Isfel

Violeta Isfel “tuvo que cambiar sus dientes” y en fotos muestra cómo quedó

Violeta Isfel narró que “tuvo que cambiar sus dientes” porque sus carillas se cayeron. Tras un tratamiento dental, la actriz presumió el resultado final de su sonrisa.

Violeta Isfel destapó en redes sociales que “tuvo que cambiar sus dientes”, debido a que en los últimos años se cayeron varias de sus carillas.

A través de un video de su cuenta de TikTok, la actriz de ‘Atrévete a soñar’ confesó que sufrió la caída de varias piezas y pese a que intentó arreglar su sonrisa, no obtuvo el resultado que esperaba.

“Resulta que comiendo un huesito se me revienta una muela, se cayó la carilla. Pasó y mi dentista anterior, que me hizo esta sonrisa que tanto aman, porque deben saber que mis dientes están chuecos abajo. Me pusieron carillas, abajo se me cayeron dos antes de la pandemia y me puso otro color, a lo mejor es muy sutil, pero yo sí lo noté. De este lado, comiendo otro huesito se revienta otra, entonces dije “es momento de cambiarlas”, mencionó.

Tras perder más carillas por "comer huesitos", Violeta Isfel viajó a Guadalajara para reconstruir su sonrisa y reveló que su tratamiento duraría cuatro días.

“Vamos a Guadalajara, me voy a arreglar los dientes… Mis dientes ya saben que se van, empecé a sentir algo raro, mira toda la carilla completa (se cayó), ya saben que ya se van… Cosa bien rara, se me vino completa, no rota, ves ya necesitaba cambiarlas”, mencionó tras revelar que el día de su cita dental perdió otra carilla.

Violeta Isfel presume cómo quedó su sonrisa

Tras una breve estancia en Guadalajara, Violeta Isfel publicó en su perfil de Instagram varias fotografías del resultado final de su tratamiento, donde lució su nueva sonrisa.

La actriz de telenovelas, como 'Atrévete a soñar', quedó feliz por el resultado, afirmando que su sonrisa quedó "divina".

“Qué emoción! Gracias por diseñarme una sonrisa tan DIVINA. ¡ME ENCANTÓ!”, escribió como descripción de sus fotografías.

