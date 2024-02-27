Violeta Isfel actuó en Rebelde y pocos lo recuerdan: así se veía la actriz

Video Los pleitos de Anahí y otros dramas de 'Rebelde': le dejó de hablar a una de sus compañeras

Una de las telenovelas más exitosas en la historia de la televisión mexicana fue ‘Rebelde’, la cual estuvo protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera.

El éxito del proyecto hizo que el productor Pedro Damián extendiera la historia por dos años, logrando que el melodrama estuviera divido en tres temporadas. Precisamente en esta última parte de la telenovela, Violeta Isfel realizó una participación especial.

PUBLICIDAD

Así se veía Violeta Isfel cuando actuó en ‘Rebelde’

Antes de dar vida a la inolvidable ‘Antonella Ricón’ en ‘Atrévete a Soñar’, Violeta Isfel formó parte de ‘Rebelde’, donde al igual que el personaje de ‘Mía Colucci’, el suyo tampoco soportaba a ‘Sol de la Riva’, quien entonces era interpretado por la actriz María Fernanda Malo, mejor conocida como Fuzz.

Violeta Isfel actuó en Rebelde. Imagen Televisa



A través de sus historias de Instagram, la intérprete de 38 años compartió imágenes de su participación en la telenovela juvenil, donde personificaba a 'Dayna', la asistente del creador de una importante campaña de publicidad.

“Wooow, ¡qué recuerdo!”, escribió la actriz al pie de un video la tarde del pasado 26 de febrero.

La actriz recordó su participación en la telenovela juvenil. Imagen Violeta Isfel Instagram / Televisa



Tras esta participación especial, Violeta Isfel se integró al elenco de ‘Rubí’ y posteriormente al de ‘Lola, érase una vez’. Sin embargo, fue hasta 2009, tres años después de aparecer en ‘Rebelde’ (telenovela que puedes ver en ViX) que la actriz alcanzó la fama con su personaje de ‘Antonella Rincón’.

Violeta Isfel era Dayna en Rebelde. Imagen Televisa