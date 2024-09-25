Hijo de Violeta Isfel debuta como actor junto a su mamá y su novia

Video Estafan al hijo de Violeta Isfel en sus vacaciones por México: "Todo pasa por algo"

Violeta Isfel presumió el próximo debut de su hijo en la serie ‘Incorregibles’, donde por primera vez compartirá créditos junto a ella.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram fotografías junto a Omar Isfel, quien será uno de los protagonistas de la historia juvenil.

“Omar Isfel, me encanta poder acompañarte en este nuevo viaje que pronto comienza: INCORREGIBLES”, escribió el 24 de septiembre.

La intérprete de 39 años reconoció en esta misma publicación la constancia y determinación de su hijo Omar, quien ha seguido sus pasos en la actuación.

“Gracias por tu determinación, disciplina, pasión, entrega y compromiso con este proyecto. Estoy muy orgullosa de ti. Es hermoso ver el extraordinario ser humano en el que te has convertido. Verte crecer ha sido la más hermosa aventura de mi vida. TE AMO”, agregó.

“Te amo mucho mamá, gracias a ti por todo el apoyo incondicional, eres un gran maestro de vida. Arriba la familia Núñez”, le respondió el joven de 20 años en las misma publicación.

Violeta y Omar actuarán juntos en serie de televisión. Imagen Violeta Isfel / Instagram

Novia de Omar Isfel también es actriz y actuarán juntos

En su debut como actor, Omar Isfel no solo estará acompañado de su mamá sino también de su novia Amy Armida, con quien la actriz de Atrévete a Soñar (telenovela que puedes ver en ViX) apareció en sus historias de Instagram.

“Aquí está Amy, guapa”, expresó Violeta el 24 de septiembre.

Omar Isfel presenta a su novia Amy, que también es actriz. Imagen Violeta Isfel / Instagram



Aunque en su publicación la actriz de telenovelas no reveló el vinculo sentimental de la joven con su hijo, fue el mismo Omar quien confesó que la intérprete de ‘Bit’, en ‘Incorregibles’, era su pareja.

“Ella es mi novia”, expresó señalándola y poco después, abrazándola.

Violeta Isfel ya convive con la novia de su hijo. Imagen Violeta Isfel / Instagram