Violeta Isfel

Violeta Isfel ya no podrá tener hijos: revela que le quitaron la matriz por problema de salud

La actriz compartió que le extirparon “el útero completo” por su bienestar. Esto le impedirá tener a sus propios bebés con su esposo, Raúl Bernal, lo que les ocasionó “dolor”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Violeta Isfel luchó sola por sacar a su hijo adelante, su ex los buscó después de años

Violeta Isfel compartió que recientemente se sometió a una cirugía en la que le fue extirpada la matriz, por lo que no podrá tener más hijos.

La actriz de 39 años explicó que la intervención se la tuvieron que realizar a causa de un problema médico que la aquejaba desde hace tiempo.

Violeta Isfel revela por qué le quitaron la matriz

Quien fuera la antagonista de ‘Atrévete a Soñar’, telenovela que puedes ver aquí en ViX, reveló que sufría una afección por un tumor en el miometrio.

“Lo que sucedió es que por un tema de salud ya estaba viviendo una anemia que me estaba ya carcomiendo un poco”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’ este 10 de septiembre.

“(Fue) a raíz de un mioma que ya venía dándome lata algunos años, pero como que no se había puesto tan grave”, agregó.

Violeta Isfel indicó que, debido a su situación, llegó a un acuerdo con su pareja, Raúl Bernal: “Tomamos la decisión de ya no ser papás”.

“Evidentemente tenía que sacar ese mioma porque era muy grande, entonces optamos por ya mejor sacar el útero completo”, contó.

Actualmente, la cantante está en recuperación pues no se trató de una operación “simple” toda vez que “se va un órgano completo”.

Violeta Isfel se dejó ver desde el hospital un día después de su cirugía.
Violeta Isfel se dejó ver desde el hospital un día después de su cirugía.
Imagen Violeta Isfel/Facebook

Ella detalló que le dejaron los ovarios porque es “muy joven”: “A mí las hormonas sí me vuelven otra persona, eso sí lo tengo bien claro”.

“Lo único que he sentido diferente es que me dan unos bochornos que en mi vida había sentido, pero me los voy controlando con el ventilador”, dijo.

La intérprete de ‘Las Divinas’ entró al quirófano el pasado 6 de agosto y ahora está en rehabilitación, en un proceso con la fisioterapeuta para retomar sus actividades laborales en octubre.

Violeta Isfel se sincera sobre lo difícil de renunciar a ser mamá

Aunque priorizó su bienestar, Violeta Isfel reconoció que le resultó complicado renunciar a procrear sus propios bebés con su marido, ya que sí lo anhelaba.

“Sí, no voy a mentir, hubo cierto dolor. A mí me hacía mucha ilusión poder tener un hijo con mi esposo…, y a él también”, externó.

“Pero tuvimos que poner ‘las cosas en la mesa’”, sumó, “nos dimos cuenta que nos amamos mucho, que valoramos la familia que ya somos”.

Isfel es madre de Omar, fruto de su relación con un novio de su juventud. Él está siguiendo sus pasos en la actuación y ya tiene 20 años.

Violeta Isfel

