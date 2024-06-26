Violeta Isfel sorprende a sus fans con regalos y ellos los llaman "miserias"

Video ¿Dónde están hoy ‘Las Divinas’ de ‘Atrévete a soñar’? Algunas ya son mamás

Violeta Isfel fue duramente criticada en redes sociales después de dar obsequios a sus fans que la esperaban en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de cariño, terminó convirtiéndose en un episodio de críticas.

De acuerdo con una entrevista transmitida el 25 de junio por el programa de ‘De Primera Mano’, los detallitos de la actriz de 'Atrévete a soñar' fueron calificados, por algunos seguidores, como "pura miseria".

La cantante llevó unos collares estilo hawaiano para sus seguidores. Imagen Captura de pantalla YouTube @violetaisfelof



La cantante comentó que su intención era devolverles a sus seguidores un poco del cariño que siempre le demuestran con pequeños obsequios.

“Yo traía regalos para los fans porque ellos siempre tienen regalos para mí. Se me ocurrió hacerles un detallito, que ya no lo voy a llevar porque ahora resulta que soy la peor dando regalos, que porque son una miseria”.

A pesar de las críticas, la actriz destacó que no solo hubo 'hate', también hubo seguidores que recibieron sus detalles con gratitud y amor.

La actriz fue criticada en redes por la sencillez de sus obsequios. Imagen YouTube @violetaisfelof

En un video previo, publicado el 19 de junio en su perfil oficial de Facebook, se ve a Violeta llegar al aeropuerto de la ciudad regia con varios collares, estilo hawaiano, en la mano y una bolsa llena de plumas como las que usaba su personaje de Antonella.



En la grabación, Isfel dijo que los fans se esmeran muchísimo y que pronto publicará un video reaccionando a todas las cartas y regalos que sus fanáticos le han dado.

“Estoy juntando todo lo que me han regalado, hay cosas que ni siquiera he podido desempacar porque quiero grabar el momento en el que reacciono a sus cartitas a las cosas que ponen”.

Este clip desató la polémica y en los comentarios sus detractores no se hicieron esperar y la criticaron por solo llevarle regalos a quienes le daban algo o porque los obsequios eran muy sencillos y sus fans merecían algo más que eso.

La actriz decidió corresponder con pequeños detalles el cariño de sus fans. Imagen Captura de pantalla YouTube @VioletaIsfelOf

“Perdón, pero tus seguidores merecen algo más, un detalle más, eso no”, “tanto que te regalan, ¡qué coda eres!”, “no te vayas a quedar pobre con lo que estás entregando”, son algunos de los reproches hacia la intérprete de ‘Las Divinas’.