Violeta Isfel eligió ser mamá soltera: escapó de su ex para darle una mejor vida a su bebé

Video Violeta Isfel luchó sola por sacar a su hijo adelante, su ex los buscó después de años

Violeta Isfel saltó a la fama al interpretar a Antonella, la villana de ‘Atrévete a soñar’. Sin embargo, antes de este enorme éxito la actriz tuvo una vida llena de complicaciones y violencia.

Cuando tenía alrededor de 16 años, Violeta se fue de casa de sus padres para vivir con su entonces novio. Esperaba ser más feliz de lo que era viviendo con su familia, pero la realidad fue la opuesta.

Violeta Isfel pagó todos los gastos de su embrazo: su ex Rommel no se hizo cargo

Violeta estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde además recibía una beca estudiantil. Sin embargo, la familia de su entonces novio utilizaba el dinero de esta beca.

El exnovio de Violeta, de nombre Rommel, padecía de un problema de alcoholismo. Mientras él se ausentaba, Violeta pasaba el tiempo limpiando la casa en la que vivían, ya que consideraba que era la forma de pagarle a la familia de Rommel que le permitieran vivir ahí.

La actriz no se sentía libre ni dueña de sí misma, y fue en este contexto que Violeta se embarazó de su único hijo: Omar.

A pesar del difícil entorno en el que se encontraba, Violeta esperaba con emoción la llegada de su bebé. Se inscribió a una revista de maternidad, le ponía música clásica al bebé por venir, salía ella sola a buscar comida para los antojos.

De hecho, fue ella quien pagó la cesárea y quien se encargó de todos los gastos médicos. El día del parto fue abrumador:

“Di a luz en una clínica chiquitita que en cuanto sacaron a Omar y me terminaron de coser se fue la luz, entonces no había incubadora para Omar y lo pusieron en un foco pegado como pollito, y yo tratando de frotarlo y embelesada de darme cuenta que había dado vida. Me acuerdo que lo vi y dije: ‘no sé qué voy a hacer contigo’”

El hijo de Violeta Isfel, Omar, la impulsó a buscar una mejor vida

La situación en casa no cambió, pero Violeta sí lo hizo. El amor por Omar le dio una fuerza que no sabía que tenía, pues hasta ese entonces Violeta era sumisa ante la familia de su pareja y hacía siempre lo que le pidieran.

La actriz sintió que “le quitaron la venda” y vio la realidad en la que se encontraba. La familia de Rommel quería que ella limpiara en lugar de atender a su hijo, y se molestaban si el pequeño Omar lloraba por las noches.

Una madrugada, molesto por el llanto del niño, Rommel quiso golpear a Violeta. Isfel entonces comenzó a planear su huida.

Los padres de Violeta la ayudaron a irse, escapándose una tarde en la que la familia de Rommel no estaba. Isfel les dejó una carta diciéndoles que ya no le iban a gritar, pues ya no volvería.

Afortunadamente, fue poco después que a Violeta le llegó la oportunidad que cambiaría su vida: interpretar a Antonella en ‘Atrévete a soñar’. Con el gran éxito de la novela, la actriz pudo comenzar una vida más tranquila y feliz.

Como contó en una entrevista, Violeta a veces se pregunta qué habría sido de su vida de no haber tenido a Omar. Su hijo fue el motor para buscar una mejor vida y no volver a permitir violencia de nadie.