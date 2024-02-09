Actriz de ‘Atrévete a soñar’ vende dulces en una tiendita y hace advertencia a sus clientes
La exintegrante de Hoy confesó si su tiendita es un buen negocio y dejó ver su advertencia para quienes le compran (aunque sean artistas).
Violeta Isfel, actriz de ‘Atrévete a soñar’, demostró que es una mujer emprendedora y reveló que ahora vende dulces en una tiendita.
La exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy reveló en un video de TikTok que aprovechó sus funciones en la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’ para abrir un nuevo negocio, en el que vende paletas, chocolates y todo tipo de golosinas.
“ Tengo una tiendita de dulces en el teatro”, escribió como descripción de la grabación, en la que Violeta Isfel reveló que antes de cada función organiza los dulces de su tiendita e, incluso, destapó que sus compañeros de la puesta en escena son sus principales clientes.
“Estoy acomodando la tiendita… Es una tiendita en la que confió en las personas, tú toma lo que tú quieras y ponle el precio que tú quieras”, sentenció.
Violeta Isfel tiene advertencia en su tiendita
La actriz de 'Atrévete a soñar' indicó que aunque muchos creen que es un gran negocio, no es así.
“La gente jura y perjura que yo tengo un negocio con eso y la verdad es que no, no es que digas ‘qué negocio’, la verdad la gente le pone el precio que le quiere poner”, comentó.
Violeta Isfel detalló que siempre trata de tener variedad en sus productos y que poco a poco ha descubierto qué le gusta a sus clientes.
“Yo sé que a todos aquí les encanta el chocolate y las paletitas, he ido viendo qué les gusta más y qué les gusta menos. Me gusta que haya variedad”, indicó.
Además, dejó ver la advertencia que hace en el cartel de su miscelánea 'La Violeta'. "No se fía, aunque seas artista", se lee.
Violeta Isfel también vendió hamburguesas
Durante la pandemia y ante la falta de ingresos, Violeta Isfel decidió emprender un negocio de venta de hamburguesas que resultó ser todo un éxito. El negocio, llamado “Isfelburgers”, comenzó en la cocina de su casa con reparto a domicilio y abrió su primera sucursal en Tizayuca, Hidalgo.
Pese al éxito que obtuvo, la actriz cerró sus restaurantes y en enero de 2022 reveló por qué puso una pausa en sus negocios.
“Tuvimos que poner una pausa porque subieron las rentas como si no hubiera mañana. Se vuelven imposibles de pagar. Eso nos ha mermado un poquito. Preferí poner una pausa antes de endeudarme o hacer algo que no estuviera padre o divertido. Cuando un negocio empieza a ser un cúmulo de deudas, es momento de parar y decir ‘no quiero quedarle mal a nadie’”, sentenció.