Actriz de ‘Atrévete a soñar’ vende dulces en una tiendita y hace advertencia a sus clientes

Video Violeta Isfel rompió en llanto al compartir una triste noticia: "Nos despedimos para siempre"

Violeta Isfel, actriz de ‘Atrévete a soñar’, demostró que es una mujer emprendedora y reveló que ahora vende dulces en una tiendita.

La exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy reveló en un video de TikTok que aprovechó sus funciones en la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’ para abrir un nuevo negocio, en el que vende paletas, chocolates y todo tipo de golosinas.

“ Tengo una tiendita de dulces en el teatro”, escribió como descripción de la grabación, en la que Violeta Isfel reveló que antes de cada función organiza los dulces de su tiendita e, incluso, destapó que sus compañeros de la puesta en escena son sus principales clientes.

“Estoy acomodando la tiendita… Es una tiendita en la que confió en las personas, tú toma lo que tú quieras y ponle el precio que tú quieras”, sentenció.

Violeta Isfel tiene advertencia en su tiendita

La actriz de ‘Atrévete a soñar’, telenovela que puedes ver en ViX, indicó que aunque muchos creen que es un gran negocio, no es así.

“La gente jura y perjura que yo tengo un negocio con eso y la verdad es que no, no es que digas ‘qué negocio’, la verdad la gente le pone el precio que le quiere poner”, comentó.

Violeta Isfel detalló que siempre trata de tener variedad en sus productos y que poco a poco ha descubierto qué le gusta a sus clientes.

“Yo sé que a todos aquí les encanta el chocolate y las paletitas, he ido viendo qué les gusta más y qué les gusta menos. Me gusta que haya variedad”, indicó.

Además, dejó ver la advertencia que hace en el cartel de su miscelánea 'La Violeta'. "No se fía, aunque seas artista", se lee.

Violeta Isfel también vendió hamburguesas

Durante la pandemia y ante la falta de ingresos, Violeta Isfel decidió emprender un negocio de venta de hamburguesas que resultó ser todo un éxito. El negocio, llamado “Isfelburgers”, comenzó en la cocina de su casa con reparto a domicilio y abrió su primera sucursal en Tizayuca, Hidalgo.

Pese al éxito que obtuvo, la actriz cerró sus restaurantes y en enero de 2022 reveló por qué puso una pausa en sus negocios.