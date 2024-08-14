Violeta Isfel cortó la relación con sus padres: 'era una relación tan tóxica'

Video Violeta Isfel sentía que debía mantener a sus padres: "era un ambiente tóxico"

Violeta Isfel es una actriz querida y conocida por su versatilidad: hace teatro, canta, tiene negocios propios y es blogger en YouTube. Si algo la caracteriza es su buen humor, sin embargo, a sus 39 años ha atravesado complicados retos de vida.

Violeta Isfel trabajó desde niña como actriz

Violeta Isfel creció en Coacalco, Estado de México. Sus padres tenían un ‘show’ de payasos, presentándose en fiestas infantiles.

Desde muy chica, Violeta se unió a estas presentaciones. Aunque disfrutaba de estar en el escenario, la actriz temía por lo que pasaba después.

Su padre se enfrentaba a un problema de alcoholismo, y a veces aprovechaba estas fiestas para beber. Los padres de Violeta se peleaban a gritos, por lo que Isfel procuraba pasar el tiempo en casa de su abuelo.

Si bien el padre de Violeta acudió a Alcohólicos Anónimos, el proceso de desintoxicación fue duro para Violeta, su hermana y su mamá.

“Cuando nos tocó vivir su síndrome de abstinencia, creo que fue pero que cuando tomaba, fue mucho más agresivo”.



A pesar de los problemas en su hogar, Violeta Isfel

Isfel, famosa por 'Atrévete a soñar', se fue de casa a los quince años

Con tan solo quince años, Violeta Isfel se fue de su casa para vivir con la familia de su entonces novio. En aquel entonces estudiaba en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde recibía una beca estudiantil.

Violeta compartía el dinero con su novio y la familia de éste, por lo que era muy poco el dinero que le quedaba para sí misma. Fue bajo este contexto que a los diecisiete años, Violeta tuvo junto con su pareja a Omar, su único hijo.

El entorno en casa de su novio empeoró cuando él intentó agredirla, por lo que Violeta prefirió irse y criar a Omar por su cuenta. Tras varios años de dificultades económicas, llegó la gran oportunidad de Violeta: interpretar a Antonella en ‘Atrévete a soñar’.

Violeta Isfel se alejó de sus padres

Violeta fue ganándose un lugar importante en el medio, y con la llegada de nuevos papeles llegó también el dinero para vivir con mayor tranquilidad. Por un tiempo, Isfel optó por compartir todo su dinero.

“Yo mantuve a mi familia desde que me acuerdo, desde que esta hermosa carrera llegó a mi vida”.



Esto fue volviéndose una carga, pues Violeta se dio cuenta que estaba comenzando a actuar como si ella misma fuera la madre de sus padres.

“Era una relación tan tóxica, enfermiza, insana, enferma, que yo estaba pasando por encima de mí por creer que podía sacarlos adelante”.



Violeta deseaba ‘salvar’ a sus padres de sus disfuncionalidades, pero se dio cuenta que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Después de años de terapia, tomó la difícil decisión de alejarse.