Enrique Rocha

Enrique Rocha “no quería envejecer”: su hijo revela por qué nadie pudo verlo tras su muerte

El villano de las telenovelas, de voz grave y particular, falleció el 7 de noviembre de 2021 a los 81 años.

Univision picture
Por:Univision
Video El hijo y el nieto de Enrique Rocha hablan del legado de amor que les dejó tras su muerte

La muerte de Enrique Rocha a los 81 años, el 7 de noviembre de 2021, tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, a sus amigos e incluso, a su hijo Cristian, quien tres años después del fallecimiento de su padre reveló por qué nadie pudo ver al actor en su último adiós.

El famoso creativo mexicano confesó en el canal de YouTube de Oso Trava que al villano de las telenovelas “le daba temor” envejecer, razón por la que en su último adiós, su féretro permaneció cerrado. “Un día sin avisar, sin previo aviso, en una llamada me dijeron que se había muerto. No fue que ya venía mal, fue un impacto, pero a la vez es decir ‘qué bien que se fue así’”, declaró el pasado 22 de enero.

“Dentro de todo su ego, lo que no quería era envejecer… el odio a la decadencia… Yo lo sabía, le daba temor… Incluso, cuando me preguntan (en el velorio) ‘¿quiere que abramos el féretro para la misa (de cuerpo presente)?’, dije ‘no’, él no hubiera querido ni de broma que lo vieran así”, explicó.

Así fue el último adiós de Enrique Rocha. El villano de telenovelas murió el 7 de noviembre de 2021.
Así fue el último adiós de Enrique Rocha. El villano de telenovelas murió el 7 de noviembre de 2021.
Imagen Televisa Espectáculos / Las Estrellas

Enrique Rocha era su mejor amigo

Por otro lado, Cristian Rocha señaló que si bien nunca fueron “tan cercanos”, el actor siempre estuvo pendiente de él, a tal punto de que si algo admiraba de él fue que siempre tuvo los pies sobre la tierra.

“Creo que fue un gran papá (…) Aunque no estuvo tan cercano a mí, dentro de todo fue un gran papá. Nunca me faltó (nada). Nos veíamos semanalmente o quincenalmente. Cuando me tocaba a mí de chiquito quedarme con él, era ferviente a estar conmigo”, dijo.

Cristian es hijo del actor Enrique Rocha y la escultora Patricia Campos.
Cristian es hijo del actor Enrique Rocha y la escultora Patricia Campos.
Imagen Mezcalent / Televisa Espectáculos


“Otra cosa que tenía era de que su vida personal nadie sabía nada, lo manejaba muy bien. Sí creo que fue un gran señor, superterrenal… Él era como deberíamos de ser todos, personas, humanos y buen ped*”, sentenció.

De acuerdo con las declaraciones que en 2021 realizó el actor Juan Ferrara, uno de los mejores amigos del actor de voz grave y particular, Enrique Rocha tuvo la “muerte de los justos”, ya que falleció mientras dormía por causas naturales.

