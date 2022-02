Violeta Isfel pausa sus planes de tener otro hijo tras ser diagnosticada con depresión

"La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin saber por qué, con una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué carambas me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión", dijo Violeta en un enlace en vivo con sus fans a través de Instagram.