Violeta Isfel posó en bikini y sus fans quedaron fascinados: llevaba años sin publicar fotos así

A inicios del año pasado Violeta Isfel sufrió depresión y admitió que no podía verse al espejo, puesto que no le gustaba los cambios físicos que azotaron a su cuerpo tras someterse a un tratamiento para convertirse en mamá.

La actriz de ‘Atrévete a Soñar’ (que puedes ver gratis en ViX) trabajó en su salud mental, autoestima y físico y meses más tarde impactó a sus followers de Instagram con algo que llevaba años sin hacer: compartió varias fotos en bikini.

Violeta Isfel posó en bikini: sus fotos cautivaron a sus fans



Tras su boda con Raúl Bernal, la actriz de ‘Una familia con suerte’ (que puedes disfrutar gratis en ViX) ha disfrutado de dos viajes muy especiales: su luna de miel en Cozumel y sus vacaciones de inicio de año en Acapulco, un destino muy importante en su historia de amor con su ahora esposo.

Justo en sus románticas vacaciones en el Caribe mexicano (a finales diciembre de 2022), Violeta compartió por primera vez años una foto en bikini en la playa El Cielo.

“No puedo describir con palabras lo orgullosa que me siento de mí misma”, escribió en una parte del largo texto con el que acompañó su foto.

Sin embargo, el orgullo que la inundó no está relacionado con su foto en bikini, sino con aventurarse a nadar en el mar.

“La majestuosidad del mar siempre es algo que me impone muchísimo, me paraliza, me emociona, me embelesa; pero al mismo tiempo me asusta. En estos mágicos días de #honeymoon pude vencer mi miedo a nadar en el mar”.



Días más tarde, a inicios del 2023, la actriz de 37 y su familia viajaron a Acapulco. En este destino, Isfel aprovechó para posar nuevamente en bikini a la orilla del mar.



A diferencia de su bikini negro strapless y de corte de bajo de Cozumel, el estilo que lució en Acapulco es mucho más colorido y con una mayor cobertura, puesto que es de cintura alta.



Isfel también posó junto a su ahora esposo Raúl, con quien justamente inició su noviazgo en este destino.

"Te amo ❤️ #acapulco. Fuiste testigo del momento en que decidimos comenzar nuestra aventura juntos como novios; hoy regresamos a visitarte como esposos ♥️. GRACIAS, gracias, gracias. #teamo esposo” escribió en el ‘caption’ de su post.

En ambas publicaciones, sus seguidores de Instagram se deshicieron en amor por ella con elogios y mensajes que aplaudieron su belleza.

“Bella sirena”; “Eres hermosa”; “Qué cuerpazo. Wow”; “Muy bella”; “Wooooooow que cuerpazo tienes Violeta”; “Bellísima”; “Te ves super bonita”; “Qué belleza”; “Preciosa, qué hermosura”; “Eres la mujer maravilla mi amor”; “Hermosa y divina mujer”; “Chulada de mujer”; “Eres una diosa”; “Muy maravillosa mujer y guapisísima sirena”.



La última vez que Violeta Isfel compartió una foto en bikini a cuerpo completo durante sus vacaciones fue en el verano de 2014.



En noviembre de 2016, publicó una imagen con un bikini similar al que lució en Acapulco, de cintura alta, en blanco y negro. Sin embargo, no detalló si se trataba de alguna fotografía tomada durante algún viaje.



En abril de 2021, también subió una serie de fotos en traje de baño. No obstante, en ninguna de estas imágenes poso ante la cámara a cuerpo completo.



