José Eduardo Derbez

El ‘ventajoso’ plan de José Eduardo Derbez para el reencuentro de sus papás

El actor bromeó sobre la posibilidad de ‘facturar’ con el primer encuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tras el nacimiento de su hija Tessa.

El nacimiento de Tessa podría marcar el reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Ante esta posibilidad, José Eduardo Derbez ya tiene en mente un ‘ventajoso’ para el primer encuentro entre sus papás.

El actor confesó que, a pesar de que el reencuentro de sus papás lo tiene con mucha expectativa, el nacimiento de su primera hija lo tiene todavía más nervioso, por lo que probablemente ni siquiera preste atención a lo que suceda cuando se vean.

“No sé si (será) lindo, no sé si amistoso (el reencuentro de sus papás), pero será un encuentro. Sí se van a encontrar ahí, yo voy a estar más concentrado acá (en su novia y su bebé)”, declaró a De Primera Mano el 30 de mayo.

José Eduardo Derbez también quiere facturar

Dicho lo anterior, José Eduardo Derbez bromeó sobre a posibilidad de ‘facturar’ con el reencuentro de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes hace más de dos décadas concluyeron su relación en malos términos y en medio de una disputa legal por la patria potestad del protagonista de Renta Congelada (serie que puedes ver en ViX).

“Luego me dice (Paola Dalay) ‘los tienes que grabar cuando se encuentren’ y yo ‘pues pongo a alguien a grabar’, dice que hay que monetizar, pero no, tomo foto y la vendo. Voy a marcarles a todos ustedes (de la prensa) y les digo: a ver, ¿cuánto (dinero)? Tanto pa’ foto de la niña, como foto de ellos dos juntos, saludándose”, sentenció.

¿Cuándo nace la primera hija de José Eduardo Derbez?

El nacimiento de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez, está programado para “principios de julio o finales de junio”, según contó Paola Dalay en su cuenta de Instagram.

Eugenio Derbez reveló a finales de abril que estaría en México cuando su nieta Tessa llegue al mundo. Incluso, señaló que no descartaba coincidir con Victoria Ruffo en el hospital o en algún lugar de la Ciudad de México.

Contrario a los nervios que sentiría el comediante mexicano por su reencuentro con su expareja, la ‘Queen’ de las telenovelas cree que van a “llevar la fiesta en paz, como debe ser”, ya que “es un momento muy importante tanto para él como para mí”.

“Eugenio y yo no funcionamos, por eso nos separamos, pero somos papás de José Eduardo y ahora abuelos de Tessa, vamos a estar siempre juntos, unidos, de alguna manera”, dijo Victoria Ruffo a Despierta América el 30 de mayo.

