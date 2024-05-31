Victoria Ruffo dice que Eugenio Derbez le “tiene miedo”: él reconoce que le “preocupa” su reencuentro

Video Al hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez le dan “nervios” el reencuentro de sus padres: esto dijo

Eugenio Derbez ya aceptó que le angustia su inminente reencuentro cara a cara con Victoria Ruffo, de quien se separó hace más de dos décadas en muy malos términos.

Los actores se verán, han confirmado, cuando nazca su nieta Tessa, fruto de la relación entre su hijo José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

“Estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar”, admitió el comediante durante su aparición en el programa ‘De primera mano’ el 28 de mayo.

El también productor compartió su anhelo de que volverse a ver con la llamada ‘Queen de las telenovelas’ “haga que finalmente haya una mejor convivencia”.

Victoria Ruffo dice que Eugenio Derbez le teme

Tan sólo un par de días después de que Eugenio Derbez brindara dichas declaraciones, Victoria Ruffo se sinceró acerca de que, considera, él le teme.

“Yo no creo que tengamos ningún problema de estar con la niña, de verla”, dijo, refiriéndose a la fecha del parto, en entrevista para ‘Sale el sol’ este 30 de mayo.

Sin embargo, agregó con su característico sentido del humor: “Probablemente cuando él me vea llegar, salga por la puerta de atrás del hospital porque, eso sí, me tiene miedo”.

“No, no es cierto”, continuó. “Yo creo que vamos a llevar la fiesta en paz, como debe ser, y es un momento muy importante tanto para él como para mí”.

Por otra parte, ante medios de comunicación como Despierta América, la protagonista de ‘La Madrastra’, disponible aquí en ViX, puntualizó que su primogénito no tendrá que involucrarse en este asunto.

“Ese no es su (problema), su ‘perrito’ va a estar naciendo ese día, ya nosotros veremos qué hacemos”, sentenció.

“Eugenio y yo no funcionamos, por eso nos separamos, pero somos papás de José Eduardo y ahora abuelos de Tessa, vamos a estar siempre juntos, unidos, de alguna manera”, añadió.

¿Victoria Ruffo resignada a que su nieta se parezca a Eugenio Derbez?

A semanas de que tener entre sus brazos a su nieta, Victoria Ruffo reveló que, gracias a los ultrasonidos, ya saben que tiene un rasgo particular de Eugenio Derbez.

“En el último (estudio) me dice mi hijo: ‘Mira trae la barba partida’. Dije: ‘¡Ay, qué barbaridad!’. Pues ni modo”, explicó a ‘Ventaneando’.