Hija de José Eduardo habría heredado rasgo físico de la familia Derbez: publican foto
Los hijos de Eugenio Derbez tienen una ‘marca’ familiar y Tessa, la primera nieta de Victoria Ruffo, también la habría heredado. La novia de José Eduardo Derbez publicó nuevas imágenes de la bebé que serían la prueba.
Los integrantes de la familia Derbez se caracterizan por tener un peculiar rasgo físico que Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez, también habría heredado.
Aunque será hasta finales de junio e inicios de julio cuando Tessa nazca, la novia de José Eduardo Derbez publicó una nueva fotografía de su bebé, con la cual habría evidenciado que la bebé heredará la ‘marca’ de la familia de Eugenio Derbez: la barba partida.
“Pues qué creen, Tessa tiene barba partida como su papá”, escribió Paola Dalay en su página de Facebook este 23 de mayo. "La criatura dijo 'no quiero fotos' y se puso el bracito en la cara. No nos dejó verla bien", anotó en una segunda historia.
José Eduardo Derbez replicó esta misma publicación en su página de Facebook, donde también mostró su emoción ante la idea de que Tessa se parezca a él.
"¿Creen que se parezca a mí?", preguntó el protagonista de 'Renta Congelada'.
La marca familiar de los Derbez
Aunque todos los hijos de Eugenio Derbez tienen una personalidad distinta, tanto Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana heredaron un peculiar rasgo físico de su padre: la barba partida.
En 2019, este rasgo físico quedó expuesto por Alessandra Rosaldo, quien en una de sus publicaciones de Instagram hizo notar que Aitana también tenía la marca familiar.
“Aitana: ‘A ver, a ver, de los cuatro, ¿quién tiene la barba partida más bonita?, ¿quién?'. José Eduardo: ‘Pues la neta, yo’”, escribió la vocalista de Sentidos Opuestos como descripción de su publicación.
Así reaccionó Victoria Ruffo cuando le dijeron que Tessa se parece a Eugenio Derbez
Desde que Paola Dalay mostró en un sonograma el rostro de Tessa, surgieron reacciones ante el posible parecido de Tessa con su abuelo Eugenio Derbez. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de Victoria Ruffo, quien en más de una vez ha mencionado que no le gustaría que su nieta se parezca a su expareja.
“Oigan, en buena onda… No… está bonita la nena”, dijo el pasado 10 de mayo, mientras que en marzo declaró con humor: “Espero que no (se parezca), acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”.