José Eduardo Derbez

Hija de José Eduardo habría heredado rasgo físico de la familia Derbez: publican foto

Los hijos de Eugenio Derbez tienen una ‘marca’ familiar y Tessa, la primera nieta de Victoria Ruffo, también la habría heredado. La novia de José Eduardo Derbez publicó nuevas imágenes de la bebé que serían la prueba.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Los integrantes de la familia Derbez se caracterizan por tener un peculiar rasgo físico que Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez, también habría heredado.

Aunque será hasta finales de junio e inicios de julio cuando Tessa nazca, la novia de José Eduardo Derbez publicó una nueva fotografía de su bebé, con la cual habría evidenciado que la bebé heredará la ‘marca’ de la familia de Eugenio Derbez: la barba partida.

“Pues qué creen, Tessa tiene barba partida como su papá”, escribió Paola Dalay en su página de Facebook este 23 de mayo. "La criatura dijo 'no quiero fotos' y se puso el bracito en la cara. No nos dejó verla bien", anotó en una segunda historia.

Tessa tendría la barba partida como su abuelo, Eugenio Derbez.
Tessa tendría la barba partida como su abuelo, Eugenio Derbez.
Imagen Paola Dalay / Instagram


José Eduardo Derbez replicó esta misma publicación en su página de Facebook, donde también mostró su emoción ante la idea de que Tessa se parezca a él.

“¿Creen que se parezca a mí?”, preguntó el protagonista de ‘Renta Congelada’ (serie que puedes ver en ViX).

José Eduardo emocionado por el nacimiento de su primera hija.
José Eduardo emocionado por el nacimiento de su primera hija.
Imagen José Eduardo Derbez / Facebook

La marca familiar de los Derbez

Aunque todos los hijos de Eugenio Derbez tienen una personalidad distinta, tanto Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana heredaron un peculiar rasgo físico de su padre: la barba partida.

En 2019, este rasgo físico quedó expuesto por Alessandra Rosaldo, quien en una de sus publicaciones de Instagram hizo notar que Aitana también tenía la marca familiar.

“Aitana: ‘A ver, a ver, de los cuatro, ¿quién tiene la barba partida más bonita?, ¿quién?'. José Eduardo: ‘Pues la neta, yo’”, escribió la vocalista de Sentidos Opuestos como descripción de su publicación.

La marca familiar de los Derbez.
La marca familiar de los Derbez.
Imagen Alessandra Rosaldo / Instagram

Así reaccionó Victoria Ruffo cuando le dijeron que Tessa se parece a Eugenio Derbez

Desde que Paola Dalay mostró en un sonograma el rostro de Tessa, surgieron reacciones ante el posible parecido de Tessa con su abuelo Eugenio Derbez. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de Victoria Ruffo, quien en más de una vez ha mencionado que no le gustaría que su nieta se parezca a su expareja.

“Oigan, en buena onda… No… está bonita la nena”, dijo el pasado 10 de mayo, mientras que en marzo declaró con humor: “Espero que no (se parezca), acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”.

Relacionados:
José Eduardo DerbezHijos de famososPaola Dalay González HernándezEugenio DerbezVictoria Ruffo

