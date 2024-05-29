Eugenio Derbez

A Eugenio Derbez lo tiene “preocupado” su reencuentro con Victoria Ruffo: esto espera que ocurra

El comediante está consciente que el nacimiento de su nieta Tessa lo hará reencontrarse eventualmente con la madre de José Eduardo Derbez, con quien por años peleó para ser un padre presente en la vida de su hijo.

Video Al hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez le dan “nervios” el reencuentro de sus padres: esto dijo

Eugenio Derbez se encuentra emocionado por el nacimiento de su nieta Tessa, fruto de la relación que su hijo José Eduardo Derbez mantiene con Paola Dalay González desde hace casi cinco años.

El comediante mexicano está consciente que el nacimiento de la bebé no solo marca el debut de su hijo en la paternidad sino también un posible reencuentro con Victoria Ruffo, con quien hace más de dos décadas concluyó su relación en malos términos y en medio de una disputa legal por la patria potestad de José Eduardo Derbez, hecho que lo tiene “preocupado” y “nervioso.

“Estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar, yo creo que la gente está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé”, declaró al programa 'De Primera Mano', este 28 de mayo.

¿Qué espera Eugenio Derbez de su reencuentro con Victoria Ruffo?

En ese sentido, Eugenio Derbez reveló qué espera de su reencuentro con Victoria Ruffo tras el nacimiento de Tessa.

“Aquí la protagonista debe ser la bebé y José Eduardo, y lo nuestro ya qué aburrición, han sido muchos años, ojalá que esto haga que finalmente haya una mejor convivencia”, agregó.

El esposo de Alessandra Rosaldo también expresó su orgullo por la paternidad de José Eduardo Derbez e insistió en que el nacimiento de Tessa unirá a la familia.

“Estoy muy nervioso, pero también estoy muy orgulloso de José Eduardo, le noto una madurez que ya hubiera yo querido tener cuando me convertí en papá”, dijo el productor de ‘No se aceptan devoluciones’ (película que puedes ver en ViX).

“Una de las cosas que he aprendido es que hice mal, me hubiera gustado regalarles a mis hijos, en especial a José Eduardo, regalarle una relación sana con su mamá, pero pues no se dio por mil razones que ya hemos platicado, y volvemos a empezar la polémica y lo último que quiero es seguir con esto. Yo creo que ya lo hemos platicado mucho José Eduardo y yo y ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera”, sentenció.

¿Cuándo nace la primera hija de José Eduardo Derbez?

Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez, podría llegar al mundo a “principios de julio o finales de junio”, según contó Paola Dalay en Instagram.

Eugenio Derbez reveló a finales de abril que estaría en México cuando su nieta Tessa nazca. Incluso, señaló que no descartaba coincidir con Victoria Ruffo en el hospital o en algún lugar de la Ciudad de México.

