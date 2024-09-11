Vicky Ruffo revela que Alessandra Rosaldo la defiende: piensa que se debe a esta razón

Video Alessandra Rosaldo hace lo impensable con Victoria Ruffo durante su reencuentro con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo habló como nunca antes de su relación con Alessandra Rosaldo, con quien logró coincidir durante el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez.

El encuentro de las famosas desató rumores de una naciente amistad entre ellas, a tal punto de que la ‘Queen de las telenovelas’ reveló a El Gordo y La Flaca que Alessandra Rosaldo la ha defendido en incontables ocasiones y cree que es por una importante razón.

“Claro, (me defiende) porque es una mujer inteligente. Porque sabe que yo respeto su matrimonio, su relación y que mi relación con Eugenio es únicamente como papás de José Eduardo”, declaró el 10 de septiembre.

Sin embargo, la mamá de José Eduardo Derbez aseguró que, mucho antes de encontrarse con la vocalista de Sentidos Opuestos en el hospital, ya sentía una profunda admiración por ella.

“A parte, ella me cae muy bien a mí. Se me hace una mujer linda, que canta hermoso y que trata muy bien a mi hijo, ya con eso para mí es más que suficiente”, subrayó.

Ventila cómo se lleva su esposo Omar Fayad con Eugenio Derbez, su ex

Victoria Ruffo también habló de la relación que lograron crear el político mexicano Omar Fayad y Eugenio Derbez, quienes según la actriz pasaron “horas platicando” el día que se encontraron.

“Ya lo hicimos ahora en el hospital, que estuvimos todos juntos. Mi marido estuvo platicando horas y horas con Eugenio… se llevan muy bien y eso me da mucho gusto, y estamos planeando hacer Navidad y Año Nuevo”, expresó para posteriormente aclarar que todo se trataba de una broma. “No es cierto”, señaló.

Por último, Victoria Ruffo dejó en claro cuál es el único vínculo que la une a Eugenio Derbez a 28 años de terminar su relación.

“Nos llevamos bien, pero también nos llevamos de la patada . Lo único que nos une en esta vida es José Eduardo y ahora mi nieta Tessa, qué bueno, tenemos que compartir (porque) también es el abuelo”, sentenció.