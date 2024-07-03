Lo vio todo: Omar Fayad reacciona al encuentro de su esposa Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

El nacimiento de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez, marcó el reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, del que fue testigo Omar Fayad, esposo de la primera actriz.

El político mexicano se dijo contento por este primer acercamiento entre su esposa y el comediante, quienes hace 18 años rompieron su relación en medio de conflictos legales por la custodia de José Eduardo.

“La verdad (el encuentro) bien, muy normal, muy afectivo, cálido, sin ningún problema”, reveló a Venga la Alegría en su emisión de este 3 de julio.

Omar Fayad aseguró que el más nervioso por el encuentro de sus padres fue José Eduardo Derbez, ya que no sabía cómo iban a reaccionar sus papás al estar frente a frente.

“Como que sí vi a José Eduardo un segundo así como: ‘¿Qué va a pasar?’. No va a pasar nada. Lo que pasó fue que todo mundo estaba feliz, nadie le quitaba la mirada de encima (a Tessa), todos querían acercarse, todos querían la foto, todos querían estar ahí. Yo creo que lo más importante, José Eduardo y su esposa eran lo más importante, estaban muy contentos”, agregó.

Por último, el esposo de Victoria Ruffo celebró que tanto la actriz como Eugenio Derbez dejaran atrás sus diferencias no solo por el bien de su hijo sino por el de su nieta Tessa y demás integrantes de sus familias.

“A estas alturas yo creo que por los hijos uno hace todo. Yo veo muy bien que mi esposa tenga esa gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo veo también en Eugenio una gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo lo que vi fue un encuentro de familias de mucha armonía, eso es lo que vimos”, remató, confirmando que en Tessa predomina el gen Derbez.

Así habló Eugenio Derbez de Omar Fayad tras encuentro con Victoria Ruffo

Un día después del nacimiento de su segunda nieta, Eugenio Derbez dio detalles de su reencuentro con Victoria Ruffo, dejando al descubierto que en el hospital también tuvo oportunidad de conocer a Omar Fayad, esposo de su ex.

“De repente, la enfermera gritó: ‘¡Ya salió la bebé!’. Corrimos al pasillo y ahí fue donde… ¡sorpresa! Ya estaba en el pasillo José Eduardo con toda la familia Ruffo… Llegó Omar y ahí estaba Victoria…”, contó.