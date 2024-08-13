¿Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo amigas? La cantante habla de la posibilidad de viajar juntas

Video Alessandra Rosaldo hace lo impensable con Victoria Ruffo durante su reencuentro con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo reveló a finales de julio que las rencillas con Eugenio Derbez habían quedado atrás. Incluso, habló de la posibilidad de que las dos familias pudieran pasar el fin de año juntos.

Este 13 de agosto, Alessandra Rosaldo reaccionó a la posibilidad de vacacionar con la ‘Queen’ de telenovelas, con quien no descartó volverse a reunir, luego de coincidir con ella en el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez.

PUBLICIDAD

“Me parece perfecto, ¡estaría padrísimo! Vámonos de vacaciones en Navidad, Año Nuevo y con los Derbez, a todo. No tenía por qué ser de otra forma. Siempre hemos sido una familia muy unida, tanto José Eduardo con el lado de su mamá, como nuestro lado, y nada más faltaba juntarnos todos y pues ya, ya se dio”, expresó a ‘Sale el Sol’.

¿Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo podrían ser amigas?

La vocalista de Sentidos Opuestos también habló de la posibilidad de entablar una amistad con Victoria Ruffo, dejando en claro que, de alguna forma, “ya son familia”.

“No sé si una amistad, pero de alguna forma somos familia. El tiempo que estuvimos conviviendo fue muy agradable, estuvimos platicando, la convivencia de todos fue padrísima”, resaltó.

Por otro lado, Alessandra Rosaldo reveló cómo se ha sentido Aitana con la llegada de su sobrina Tessa a la familia.

“Para ella no es nuevo, no es nada nuevo. Ella fue tía a los tres años, entonces ya ahorita ser tía de Tessa también es padrísimo y le emociona mucho, pero pues no es la novedad. Ella es muy maternal, entonces para ella tener a la bebé en sus brazos es lo máximo que le puede pasar”, dijo la intérprete de ‘Amor de papel’.

¿Alessandra Rosaldo no quiso encontrarse con Dalilah Polanco, ex de Eugenio Derbez?

Por último, la esposa de Eugenio Derbez aclaró dudas sobre su supesta negativa de convivir con Dalilah Polanco en Cuéntamelo YA!, show al que se habría negado a asistir para no encontrarse con la ex del comediante, según reportes de la periodista Martha Figueroa.

PUBLICIDAD

“Yo creo que son dimes y diretes, estuvimos haciendo mucha promoción esa semana, pero ya sabes como son, les encanta estar inventando, y sobre todo cuando se trata de nosotros, siempre hay mucha cosa alrededor. Estoy más que acostumbrada a todo, a lo que se hable de nosotros como pareja, de la familia en general, de los hijos, de las exmujeres, de todo”, sentenció.