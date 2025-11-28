Alessandra Rosaldo

¿Eugenio Derbez otra vez será papá?: su hija hace inesperada petición a Alessandra Rosaldo

Aitana Derbez sorprendió a sus padres con inesperada petición. La pequeña tiene 11 años y es la hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde

Alessandra Rosaldo se sinceró sobre los deseos de su hija Aitana Derbez. De acuerdo con la cantante, aunque la pequeña tiene tres hermanos mayores, que son Aislinn, Vadhir y José Eduardo, en realidad ha crecido como si fuera hija única, lo que le ha hecho desear tener “una hermana”.

“Mi hija, aunque tiene tres hermanos mayores, le llevan 28, 23 y 22 años; en realidad Aitana crece como hija única”, declaró en su podcast ‘Entre hermanas’.

PUBLICIDAD

Más sobre Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez reacciona a muerte de la mamá de Aislinn Derbez: “Estamos consternados”
0:52

Eugenio Derbez reacciona a muerte de la mamá de Aislinn Derbez: “Estamos consternados”

Univision Famosos
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dan primeras declaraciones sobre la muerte de la mamá de Aislinn
1 mins

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dan primeras declaraciones sobre la muerte de la mamá de Aislinn

Univision Famosos
Ex de Eugenio Derbez responde si el esposo de Alessandra Rosaldo le fue infiel con la cantante
3 mins

Ex de Eugenio Derbez responde si el esposo de Alessandra Rosaldo le fue infiel con la cantante

Univision Famosos
Ex de Eugenio Derbez habla de la infidelidad que sufrió: ¿cachó al actor con Alessandra Rosaldo?
3 mins

Ex de Eugenio Derbez habla de la infidelidad que sufrió: ¿cachó al actor con Alessandra Rosaldo?

Univision Famosos
Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)
2 mins

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)

Univision Famosos
Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Aitana: “La bebé de la familia” ya tiene 11 años y así luce
1 mins

Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Aitana: “La bebé de la familia” ya tiene 11 años y así luce

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra
0:55

"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Univision Famosos

“De hecho, no sé por qué trae esta cosa de: ‘Quiero una hermana. Quiero una hermana’”, agregó.

La esposa de Eugenio Derbez explicó que posiblemente su deseo de tener otro hermano sea a consecuencia de la diferencia de edad que existe con sus hermanos mayores y a que éstos no viven con ella.

¿Eugenio Derbez podría ser papá otra vez?

Tras el nacimiento de Aitana Derbez, el 4 de agosto de 2014, Alessandra Rosaldo descartó por completo un nuevo embarazo.

En agosto de 2018, la intérprete de ‘Ardiente Tentación’ reveló a El Gordo y La Flaca que Eugenio Derbez se había practicado la vasectomía tras el nacimiento de Aitana, lo que hacía imposible que volverán a ser padres.

“La fábrica ahorita está cerrada, no vamos a tener más bebés”, declaró.

Mientras que en septiembre de 2020 confesó en El Break de las 7, de Univision, que, aunque llegó a considerar tener más hijos con Eugenio Derbez, la idea fue desechada casi de inmediato y reveló las razones.

“No, ya no, ya no estamos en edad. En su momento lo llegué a pensar, lo llegamos a considerar, pero la verdad es que fue muy muy breve. Así como lo consideramos, luego luego dijimos: ‘No, mejor no’. Hubieran tenido que ser muy pegaditos, pero no…”, sentenció.

Relacionados:
Alessandra RosaldoEugenio DerbezFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Bajo un volcán
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX