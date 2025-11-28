¿Eugenio Derbez otra vez será papá?: su hija hace inesperada petición a Alessandra Rosaldo

Video ¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde

Alessandra Rosaldo se sinceró sobre los deseos de su hija Aitana Derbez. De acuerdo con la cantante, aunque la pequeña tiene tres hermanos mayores, que son Aislinn, Vadhir y José Eduardo, en realidad ha crecido como si fuera hija única, lo que le ha hecho desear tener “una hermana”.

“Mi hija, aunque tiene tres hermanos mayores, le llevan 28, 23 y 22 años; en realidad Aitana crece como hija única”, declaró en su podcast ‘Entre hermanas’.

“De hecho, no sé por qué trae esta cosa de: ‘Quiero una hermana. Quiero una hermana’”, agregó.

La esposa de Eugenio Derbez explicó que posiblemente su deseo de tener otro hermano sea a consecuencia de la diferencia de edad que existe con sus hermanos mayores y a que éstos no viven con ella.

¿Eugenio Derbez podría ser papá otra vez?

Tras el nacimiento de Aitana Derbez, el 4 de agosto de 2014, Alessandra Rosaldo descartó por completo un nuevo embarazo.

En agosto de 2018, la intérprete de ‘Ardiente Tentación’ reveló a El Gordo y La Flaca que Eugenio Derbez se había practicado la vasectomía tras el nacimiento de Aitana, lo que hacía imposible que volverán a ser padres.

“La fábrica ahorita está cerrada, no vamos a tener más bebés”, declaró.

Mientras que en septiembre de 2020 confesó en El Break de las 7, de Univision, que, aunque llegó a considerar tener más hijos con Eugenio Derbez, la idea fue desechada casi de inmediato y reveló las razones.