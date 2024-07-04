¿Su pan de elote lo cambió todo? Alessandra Rosaldo dice cómo va su relación con Vicky Ruffo

Video Alessandra Rosaldo hace lo impensable con Victoria Ruffo durante su reencuentro con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no fueron los únicos que se reencontraron el domingo 30 de junio durante el nacimiento de su nieta, Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

La reconocida actriz también volvió a verse cara a cara con Alessandra Rosaldo, actual esposa del comediante, de quien se separó hace más de 20 años.

PUBLICIDAD

Fue el propio actor quien compartió primero los detalles de la reunión, en la que él y la llamada ‘Queen de las telenovelas’ dejaron los rencores del pasado en el olvido.

“Nos dimos un abrazo”, relató en entrevista para ‘De primera mano’ el 1 de julio. “Ella me dijo ‘felicidades, abuelo’ y yo le dije ‘felicidades, abuela’… hasta ahí, no cruzamos muchas palabras”.

Eugenio, además, compartió que ‘Ale’, como la llama cariñosamente, inclusive tuvo el gesto de irle “a comprar un pan de elote” a Victoria.

Alessandra Rosaldo habla de Victoria Ruffo

A días de que finalmente coincidieran, Alessandra Rosaldo confesó qué es lo que piensa de la protagonista de melodramas como ‘La Madrastra’, que puedes ver aquí en ViX.

“Yo nada más había visto una vez visto a Victoria, hace muchísimos años, y nos habíamos saludado brevemente”, explicó ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz el 3 de julio.

“Me pareció divina”, confesó. “Hasta nos sentamos juntas en el mismo sillón”, recordó al respecto de aquel momento.

La integrante de la agrupación Sentidos Opuestos sentenció que “totalmente” está descartada cualquier enemistad con Ruffo: “La pasamos increíble”.

Rosaldo igualmente dejó claro que tuvo una excelente impresión de los seres queridos de su colega en el medio artístico.

“Me cayó perfecto toda la familia”, afirmó. “Omar (Fayad) es espectacular, es divino, es encantador, es chistosísimo”.

“Los hijos de Victoria, Vicky y Anuar, divinos. Las tías también, Gaby y Marcela… La verdad es que convivimos de una manera muy natural, todo fluyó padrísimo”, añadió.

PUBLICIDAD

La cantante inclusive aseguró que los Ruffo se comportaron excelente con su pequeña Aitana, fruto de su relación con Derbez.

Eugenio Derbez revela que se reconcilió con Victoria Ruffo por Alessandra Rosaldo

Sincerándose acerca de su reconciliación con Victoria Ruffo, Eugenio Derbez admitió que es algo que le debe a Alessandra Rosaldo.

“Ella es mucho más madura que yo en ese aspecto y siempre me decía: ‘Ya perdona, ya suelta, ya deja eso atrás, por favor’. Siempre fue la primera en hacerlo”, dijo en declaraciones transmitidas por ‘Sale el sol’ este 4 de julio.