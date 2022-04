Verónica Toussaint habló sobre su lucha contra el cáncer y las 16 quimioterapias que tuvo

Varias famosas han compartido su lucha contra el cáncer de mama y a ellas se suma Verónica Toussaint.

En 2021, la actriz y conductora de televisión aprovechó el mes de la sensibilización del cáncer de mamá, octubre, para dar a conocer que recién había sido diagnosticada con esta enfermedad que se distingue por ser uno de los cánceres más comunes, de acuerdo con la OMS.

En sus declaraciones, Verónica explicó que ya estaba en tratamiento, sin embargo, no dio muchos detalles sobre ello. Seis meses después, la conductora de ‘Qué chulada’ decidió abrir su corazón y hablar sobre cómo ha lidiado con su fuerte tratamiento contra el cáncer, el cual, hasta el momento, incluyó 16 quimioterapias.

Verónica Toussaint y su luchar contra el cáncer



El 17 de septiembre de 2021, Verónica Toussaint se sometió a la primera de 16 quimioterapias que recibió durante seis meses, según contó para TV y Novelas.

La conductora explicó que su tratamiento incluyó 12 quimioterapias blancas, las cuales son menos agresivas y tenía una por semana, y a cuatro rojas, cada 21 días. Justo estas últimas tenían un efecto más fuerte en ella, ya que tardaba alrededor de una semana en recuperarse.

Verónica Toussaint expresó cómo es lidiar con las quimioterapias



La debilidad fue una constante en este proceso. Tras cada quimioterapia, principalmente las rojas, la actriz experimentó un cansancio que jamás había vivido.

“Es un cansancio único… Tenía una debilidad extrema, no podía abrir una botella de agua o cargar mi bolsa”.



Esta fatiga la obligaba a permanecer en cama durante más de cinco días. Posteriormente, con base en cuanta energía tenía, asistía a trabajar a ‘Qué Chulada’, programa en donde contó con un gran apoyo y cuidados.

A pesar de que continúa en este programa, Verónica ha tenido que cambiar por completo su ritmo de trabajo. No tener energías la ha orillado a dejar pasar múltiples proyectos profesionales.

“He rechazado un montón de proyectos bien bonitos, de teatro, de cine, de series, justamente por esto, pero la verdad es algo que me tocaba vivir, y pues ya está”.

Verónica Toussaint habló sobre el impacto mental de enfrentarse al cáncer



Más allá de las dificultades físicas del cáncer, esta enfermedad también te azota mental y emocionalmente. De acuerdo con Verónica, este impacto en la salud mental suele ser más intenso.

“Tuve días muy malos, pero es normal, hay que pasar por ahí. Tuve días muy enojada, días tristes, días en los que me sentí frustrada… en los días más duros me he dejado caer, he llorado, me he sentido mal, he mentado madres”.



A pesar de los días difíciles, Toussaint procuró abrazar una actitud positiva y encontró en la terapia psicológica, la meditación y en una red de apoyo conformada por familia y amigos, sus cómplices perfectos para lidiar poco a poco con este desgastante proceso.

Se dio cuenta que no debe de hacerse la fuerte siempre, sino que está bien apoyarse en otros y sentirse acompañada en el proceso.

“En estos seis meses me sentí muy acompañada, muy contenida, principalmente por mi familia, sin lugar a dudas; por mi novio, por mis amigos y por la comunidad de fans que son personas increíbles que no han dejado de orar, de mandarme regalos y de estar pendientes”.



Además de la ayuda psicológica, la actriz tuvo otros tratamientos como terapia alternativa con nanomedicina y terapia de arco magnético –la cual le ayudó mucho en su recuperación de las quimios–.

Verónica Toussaint habló sobre la caída del cabello por la quimioterapia



Uno de los efectos más comunes de la quimioterapia es la caída del cabello. De acuerdo con la American Cancer Society, los medicamentos utilizados con este tratamiento contra el cáncer suelen afectar los folículos pilosos del cuero cabelludo ­–donde nace el pelo­–, lo cual provoca la pérdida del cabello tanto por secciones o completamente.

En este caso, Verónica no fue la excepción. “Se me cayó un montón”, explicó. No obstante, a diferencia de muchos pacientes, la actriz no perdió toda su melena gracias a una tecnología en donde un casco le ayudaba a enfriar su cuero cabelludo mientras se sometía a las quimioterapias, así como a otros cuidados como ponerse bolsas de hielo en la cabeza.

De acuerdo con Toussaint, esta tecnología no les funciona a todos. Afortunadamente, en su caso sí fue exitosa, lo cual también tuvo un efecto positivo en su forma de enfrentar este padecimiento.

“La verdad es que tengo un buen porcentaje de pelo que me ayudó a no sentirme enferma”.

Verónica Toussaint reveló cuál es la siguiente etapa de su tratamiento



Las 16 quimioterapias fue el primer ciclo de su tratamiento contra el cáncer, el cual, suele ser el más desafiante y agresivo.

“La primera etapa que, se supone, es la que físicamente golpea más, es la más aparatosa, la más difícil de pasar, ¡ya la superé!”.