Alejandro Fernández

Hospitalizan a 'El Potrillo' y es sometido a cirugía: esto se sabe sobre su estado de salud

Alejandro Fernández causa preocupación al confirmarse de manera inesperada que fue ingresado a un hospital en donde fue sometido a una cirugía al parecer de emergencia.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video ¿‘El Potrillo’ pasado de copas? Su hijo rompe el silencio tras video viral y dice qué le pasó

Alejandro Fernández confirmó que este fin de semana fue hospitalizado y sometido a una cirugía que al parecer habría obedecido a una emergencia.

La situación sobre su salud se suscita solo mes y medio después de que el artista fue señalado y criticado por supuestamente aparecer pasado de copas en un concierto en Querétaro.

¿Qué le pasó a Alejandro Fernández?

El propio cantante fue quien dio la noticia a través de Instagram a horas de la noche de este 10 de enero.

"Hola mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis", dijo el hijo del fallecido Vicente Fernández.

"Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos", destacó para luego cerrar con un "¡los quiero mucho!".

Con este mensaje, Alejandro Fernández confirmó que fue operado de "apendicitis".
Imagen Alejandro Fernández/Instagram


El cantante no especificó de manera inmediata en qué ciudad fue internado ni tampoco dio mayores detalles sobre lo que aconteció.

Tres días antes, hizo una publicación en Instagram en la que se le veía en carretera y al volante de un lujoso auto.

"¡De regreso a casa!", escribió entonces, "¡Feliz inicio de año 2026!".

Alejandro Fernández se dejó ver al volante y con un cariñoso mensaje de inicio de año solo 3 días antes de confirmar que fue hospitalizado y sometido a una cirugía.
Imagen Alejandro Fernández/Instagram


A finales de noviembre pasado, 'El Potrillo' fue tema de conversación luego de que se viralizara un video de un concierto que dio en Querétaro.

En el material apareció haciendo gestos que a muchos hizo suponer que habría estado presuntamente ebrio.

Días después, su hijo Alex Fernández aseguró que su famoso padre padece de "reflujo" y que creía que dichos ademanes habrían respondido a esa situación.

Video Alejandro Fernández causa polémica por lo que pasó con sus ajustados pantalones de cuero: video
Alejandro FernándezSaludCirugíaHospitalHijos de famososPapás famososCelebridadesFamosos

