Verónica Castro reconoce que por su vejez "necesita que alguien la cuide"

Video Revelan que ‘Vero’ Castro sufre de “muchísimos dolores” todos los días: esto le estaría pasando

Verónica Castro habló como nunca de la etapa que actualmente vive como una persona de la tercera edad. La actriz, de 72 años, reconoció que ahora le cuesta más trabajo hacer cosas cotidianas.

La protagonista de 'Los Ricos También Lloran', que puedes ver en ViX, compartió que está enfrentando los embates de la edad.

"Bueno, yo que sí quiero echarle ganas porque ahora me está pasando. Llegas a la tercera edad y dices: ' Necesito que alguien me cuide, necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver'", dijo en entrevista con el programa Hoy el 26 de agosto.

La actriz pidió a la sociedad que tenga empatía con las personas que, como ella, atraviesan por la vejez.

"Y la verdad que las mujeres y los hombres deben de sufrir muchísimo cuando llegan a esta edad y nos cuesta trabajo todo", compartió.

Verónica Castro y su look de canas

En 2021, la actriz sorprendió al reaparecer con canas dejando atrás su característica melena castaña, pues a principios de la década se pusieron de moda.

Aunque causó opiniones divididas porque había quienes opinaban que se veía mayor, incluida la de su hijo Cristian Castro que todavía le pide que se tiña el cabello, Verónica confiesa que "se siente bonito" tenerlas y es parte de la etapa que vive actualmente.

"Pues es que (las canas) empezaron a salir y empezaron a decir 'que las canas, que no sé qué'. A ver un ratito, y luego otro ratito y de repente ya, pues sí se siente bonito".