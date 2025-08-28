Verónica Castro

Verónica Castro reconoce que por su vejez "necesita que alguien la cuide"

Verónica Castro pidió empatía para las personas que, como ella, son parte del sector de la tercera edad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Revelan que ‘Vero’ Castro sufre de “muchísimos dolores” todos los días: esto le estaría pasando

Verónica Castro habló como nunca de la etapa que actualmente vive como una persona de la tercera edad. La actriz, de 72 años, reconoció que ahora le cuesta más trabajo hacer cosas cotidianas.

La protagonista de 'Los Ricos También Lloran', que puedes ver en ViX, compartió que está enfrentando los embates de la edad.

PUBLICIDAD

"Bueno, yo que sí quiero echarle ganas porque ahora me está pasando. Llegas a la tercera edad y dices: ' Necesito que alguien me cuide, necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver'", dijo en entrevista con el programa Hoy el 26 de agosto.

Más sobre Verónica Castro

Kate del Castillo reacciona a la enfermedad de Yolanda Andrade que podría ocasionarle la muerte
2 mins

Kate del Castillo reacciona a la enfermedad de Yolanda Andrade que podría ocasionarle la muerte

Univision Famosos
Verónica Castro y Yolanda Andrade se habrían reconciliado: reportan que la actriz la buscó
0:57

Verónica Castro y Yolanda Andrade se habrían reconciliado: reportan que la actriz la buscó

Univision Famosos
Verónica Castro se habría "reconciliado" con Yolanda Andrade tras revelarse que ella podría morir
2 mins

Verónica Castro se habría "reconciliado" con Yolanda Andrade tras revelarse que ella podría morir

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”
1:13

Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”

Univision Famosos
¿Yolanda Andrade se burla de Verónica Castro? Recuerda cuando la confundieron con ‘La Chilindrina’
0:50

¿Yolanda Andrade se burla de Verónica Castro? Recuerda cuando la confundieron con ‘La Chilindrina’

Univision Famosos
Cristian Castro pide a su mamá Verónica “lo único” que quiere que le deje en su herencia: ella responde
2 mins

Cristian Castro pide a su mamá Verónica “lo único” que quiere que le deje en su herencia: ella responde

Univision Famosos
Verónica Castro reacciona a declaraciones sobre Cristian de que “no le gusta trabajar” ni “hacer nada"
0:57

Verónica Castro reacciona a declaraciones sobre Cristian de que “no le gusta trabajar” ni “hacer nada"

Univision Famosos
¿Verónica Castro regresará a la actuación?: dice que "no tiene la edad" para "salir adelante"
2 mins

¿Verónica Castro regresará a la actuación?: dice que "no tiene la edad" para "salir adelante"

Univision Famosos
Hijo de Verónica Castro habla de supuesta boda de su madre y Yolanda Andrade: “En su momento pegó”
0:53

Hijo de Verónica Castro habla de supuesta boda de su madre y Yolanda Andrade: “En su momento pegó”

Univision Famosos
Vero Castro por fin responde si le hizo “macumba” a Yolanda Andrade para enfermarla
1:07

Vero Castro por fin responde si le hizo “macumba” a Yolanda Andrade para enfermarla

Univision Famosos

La actriz pidió a la sociedad que tenga empatía con las personas que, como ella, atraviesan por la vejez.

"Y la verdad que las mujeres y los hombres deben de sufrir muchísimo cuando llegan a esta edad y nos cuesta trabajo todo", compartió.

Verónica Castro y su look de canas

En 2021, la actriz sorprendió al reaparecer con canas dejando atrás su característica melena castaña, pues a principios de la década se pusieron de moda.

Aunque causó opiniones divididas porque había quienes opinaban que se veía mayor, incluida la de su hijo Cristian Castro que todavía le pide que se tiña el cabello, Verónica confiesa que "se siente bonito" tenerlas y es parte de la etapa que vive actualmente.

"Pues es que (las canas) empezaron a salir y empezaron a decir 'que las canas, que no sé qué'. A ver un ratito, y luego otro ratito y de repente ya, pues sí se siente bonito".

En los últimos años, Verónica Castro ha retomado su carrera de manera intermitente actuando en proyectos de manera esporádica, así como algunos eventos públicos. Incluso, confesó que no descarta hacer pronto un nuevo proyecto.

Relacionados:
Verónica CastroCanas en el cabelloVejezTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD