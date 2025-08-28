Verónica Castro reconoce que por su vejez "necesita que alguien la cuide"
Verónica Castro pidió empatía para las personas que, como ella, son parte del sector de la tercera edad.
Verónica Castro habló como nunca de la etapa que actualmente vive como una persona de la tercera edad. La actriz, de 72 años, reconoció que ahora le cuesta más trabajo hacer cosas cotidianas.
La protagonista de 'Los Ricos También Lloran' compartió que está enfrentando los embates de la edad.
"Bueno, yo que sí quiero echarle ganas porque ahora me está pasando. Llegas a la tercera edad y dices: ' Necesito que alguien me cuide, necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver'", dijo en entrevista con el programa Hoy el 26 de agosto.
La actriz pidió a la sociedad que tenga empatía con las personas que, como ella, atraviesan por la vejez.
"Y la verdad que las mujeres y los hombres deben de sufrir muchísimo cuando llegan a esta edad y nos cuesta trabajo todo", compartió.
Verónica Castro y su look de canas
En 2021, la actriz sorprendió al reaparecer con canas dejando atrás su característica melena castaña, pues a principios de la década se pusieron de moda.
Aunque causó opiniones divididas porque había quienes opinaban que se veía mayor, incluida la de su hijo Cristian Castro que todavía le pide que se tiña el cabello, Verónica confiesa que "se siente bonito" tenerlas y es parte de la etapa que vive actualmente.
"Pues es que (las canas) empezaron a salir y empezaron a decir 'que las canas, que no sé qué'. A ver un ratito, y luego otro ratito y de repente ya, pues sí se siente bonito".
En los últimos años, Verónica Castro ha retomado su carrera de manera intermitente actuando en proyectos de manera esporádica, así como algunos eventos públicos. Incluso, confesó que no descarta hacer pronto un nuevo proyecto.