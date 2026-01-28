Yolanda Andrade Yolanda Andrade desea la recuperación de Verónica Castro: "Ya que se cure nos agarramos de las greñas" Yolanda Andrade fue cuestionada sobre la salud de Verónica Castro tras su reciente hospitalización y habló de su padecimiento.



Video Verónica Castro estaría hospitalizada: esto se sabe sobre su estado

Yolanda Andrade regresó al foro de 'Moe & Joe' para grabar un par de programas ante su notable mejoría, y a su salida del lugar, reiteró que no le guarda ningún rencor a Verónica Castro, incluso, dijo que en el futuro seguirán comunicándose a través de la "ouija".

"Después nos vamos a hablar por la ouija: '¡Hola! ¿cómo estás? Bien y ¿tú?'. Vemos qué dice la ouija", dijo entre risas a los medios de comunicación, reportó la periodista Berenice Ortiz.

Yolanda Andrade habla de la salud de Verónica Castro

La presentadora fue cuestionada por la salud de la actriz, pues recientemente estuvo hospitalizada para someterse a una serie de estudios y terapia relacionada a las secuelas del accidente con el elefante que tuvo hace poco más de dos décadas.

Andrade aclaró que Castro "nunca se cayó" del animal, pero sí tuvo un fuerte "jaloneo" que le ha traído serias secuelas, incluso, la tuvieron que someter a una "operación delicada".

"Espero que esté bien, no sabía que estaba enferma", dijo a los medios y agregó que no le desea el mal.

"Cuando uno está enfermo no se valen muchas cosas, ya que se cure entonces nos agarramos de las greñas. Con las enfermedades no se juega", añadió.

La presentadora aseguró que no le guarda resentimiento: "No, para nada, al contrario, yo espero y deseo que ella esté bien de salud, a nadie se le desea que esté enfermo", sentenció.