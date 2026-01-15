Verónica Castro

Verónica Castro hospitalizada: revelan cómo se encuentra tras reportarse que tenía intensos “dolores”

La actriz pasó la noche en el hospital tras presentar intensos dolores relacionados al percance que sufrió en televisión hace más de una década.

Por:Elizabeth González
Video Verónica Castro estaría hospitalizada: esto se sabe sobre su estado

Verónica Castro sí pasó la noche en el hospital, según pudo confirmar Televisa Espectáculos este jueves 15 de enero.

Luego de que la periodista Pati Chapoy reportara que la actriz había sido hospitalizada por recomendaciones médicas, se informó que Verónica Castro “regresó a su hogar sin complicaciones” tras habérsele practicado “exámenes rutinarios”.

“(No) existe nada que aclarar, ni rumor que desmentir, pasó la noche en el hospital porque se le hicieron varios estudios y definir tratamientos de rehabilitación”, reveló la fuente consultada por Televisa Espectáculos.

Verónica Castro no ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, la misma fuente subrayó al medio que ella se encontraba bien.

Verónica Castro pasó la noche en el hospital.
¿Qué le pasó a Verónica Castro?

Según reportes de la periodista Pati Chapoy, la actriz, de 73 años, habría tomado la decisión de internarse ante la sugerencia de su médico.

“Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para tomar terapia”, informó en ‘Ventaneando’.

“Hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, mencionó.

De acuerdo con la presentadora, serían las secuelas de este accidente en elefante lo que habría llevado a Verónica Castro a tomar la decisión de internarse este miércoles.

“Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, informó, subrayando que su internamiento no tiene ninguna relación con alguna cirugía de emergencia.

“No, (no es una cirugía), es terapia”, sentenció.

