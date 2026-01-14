Verónica Castro Verónica Castro es hospitalizada tras presentar “dolores por todos lados”, reportan La actriz habría tomado la decisión de internarse tras presentar dolores asociados al percance que sufrió en televisión hace más de una década, según la periodista Pati Chapoy.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Verónica Castro se muestra al natural y sin filtros a sus 69 años

Verónica Castro fue hospitalizada este miércoles 14 de enero tras presentar “dolores” asociados al percance que sufrió en televisión hace más de una década.

Según reportes de la periodista Pati Chapoy, la actriz, de 73 años, habría tomado la decisión de internarse luego de la sugerencia de su médico.

PUBLICIDAD

“Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para tomar terapia”, informó en ‘Ventaneando’.

“Hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, mencionó.

De acuerdo con la presentadora, serían las secuelas de este accidente en elefante lo que habría llevado a Verónica Castro a tomar la decisión de internarse este miércoles.

“Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, informó, subrayando que su internamiento no tiene ninguna relación con alguna cirugía de emergencia.

“No, (no es una cirugía), es terapia”, sentenció.

El accidente de Verónica Castro

En 2004, durante la final de la tercera temporada de ‘Big Brother VIP’, Verónica Castro apareció montando un elefante al inicio del show. Sin embargo, el ruido del público y las cámaras, pusieron nervioso al animal.

Esto provocó giros bruscos y que, incluso, en algún momento Verónica Castro estuviera a punto de caer del asiento.

Aunque en aquel momento pareció no pasar nada, con el transcurso de los meses, la mamá de Cristian Castro ventiló que su columna estaba fisurada.