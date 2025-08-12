Verónica Castro se habría "reconciliado" con Yolanda Andrade tras revelarse que ella podría morir
De acuerdo con un reporte, la veterana actriz supuestamente se comunicó con la presentadora, quien recientemente reveló que tiene “una enfermedad degenerativa” y que no existe “cura”.
Verónica Castro presuntamente habría contactado a Yolanda Andrade luego de que esta asegurara que tiene “dos diagnósticos” sobre el deterioro de su salud y que para ninguno hay “cura”.
Fue Verónica Garay, coordinadora editorial de la revista TVNotas, quien destapó la supuesta comunicación que ya existió entre las artistas.
“Hubo reconciliación”, dijo la periodista en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, este 12 de agosto.
“Todos sabemos que Vero Castro tiene un corazón muy noble y al enterarse de por lo que estaba pasando Yolanda, dejó todo atrás y se acercó a ella. Platicaron, lloraron”, aseveró ella.
Verónica Castro supuestamente buscó a Yolanda Andrade
En su edición impresa, publicada este martes, la revista TVNotas difunde cómo es que supuestamente Verónica Castro y Yolanda Andrade tuvieron conexión.
“Cuando se dio a conocer la enfermedad de Yolanda, fue ella [Verónica] quien dio el primer paso para saber cómo estaba y cómo la podía ayudar”, indicó, afirman, “una amiga” de ambas.
“Verónica, pese a todo, le tiene un gran cariño. Ahora más que nunca están en constante comunicación”, agregó.
De acuerdo con la fuente del medio, la intérprete de ‘Macumba’ le ha dado “contactos de doctores y especialistas” a la presentadora, “para que la puedan ayudar en todo este proceso”.
“Sé que Yolanda se siente agradecida. Siempre están al pendiente la una de la otra. Se juntaron, platicaron y se pidieron perdón por todo lo que ha pasado”, contó.
“Lloraron mucho en este momento. Al final de cuentas, tenían muchas heridas que sanar. Cada vez que viene Verónica a la Ciudad de México y Yolanda está acá, se ven. Se frecuentan. Están la una para la otra”, relató.
La informante comentó que presuntamente “las cosas” que ha declarado Andrade “lastimaron” a Castro; sin embargo, enterarse de su condición “le afectó” pues “es una persona importante en su vida”.
Hasta el momento, ninguna ha confirmado o desmentido el reporte. En diversas ocasiones, Yolanda ha dicho que sostuvo una relación romántica con Verónica y que incluso llegaron a casarse, versión que la protagonista de 'Rosa Salvaje' ha tachado de “broma”.
Verónica Castro mandó mensaje a Yolanda Andrade
El 6 de agosto, Yolanda Andrade destapó que padece “una enfermedad degenerativa”, la cual, “poco a poco”, causará que ya no pueda caminar o hablar.
“Entonces, conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, enunció a la cámara de Telediario.
Previamente, en junio, Castro externó ante la prensa mexicana sus deseos para Andrade: “Que tenga mucha salud, que Dios la guarde”.