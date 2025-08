Cristian Castro pide a su mamá Verónica “lo único” que quiere que le deje en su herencia: ella responde

En cuanto lo vio, la intérprete de ‘Macumba’ expresó: “Vine porque me lo quiero llevar, porque nunca lo veo”.

“Ustedes no sabrán, pero la carrera discográfica de Verónica Castro es muy muy amplia, es más amplia que la mía y que la de muchos cantantes, inclusive”, explicó.

“Lo único que le pido de herencia es que me dé todos sus ‘long plays’, sus discos, es lo único que quiero, sus canciones”, le comentó.

Ante la pregunta expresa de la presentadora, Rocío Sánchez, a si se los va “a dar”, la actriz de 72 años contestó inmediatamente: Ya son de él, ya [de verdad], sí, sí, claro. Lo que me pida”.

Cristian Castro hace confesión a Verónica

“La verdad es que te extraño mucho, extraño el muégano que éramos. Tus ojitos son mi sangre, me corre tu sangre, yo te siento en todas partes, cada vez que me duermo, cada vez que me despierto”, le externó.