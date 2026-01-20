Verónica Castro Hermanos de Verónica Castro hablan sobre su estado de salud, ¿la actriz está grave? En medio de especulaciones sobre la salud de Verónica Castro, sus hermanos José Alberto y Fausto aclararon cómo se encuentra y si está grave. Recientemente la actriz estuvo hospitalizada.



Video Verónica Castro estaría hospitalizada: esto se sabe sobre su estado

José Alberto 'El Güero' Castro y su hermano Fausto, pusieron un alto a las especulaciones de la salud de Verónica y compartieron detalles sobre las condiciones que afectan a la actriz, así como su proceso de recuperación.

¿Verónica Castro está grave?

De acuerdo con declaraciones de Fausto Castro, el estado de su hermana no es tan grave como se ha especulado en algunos medios de comunicación.

El ejecutivo precisó que Verónica enfrenta complicaciones en dos áreas específicas: " Tiene un problema en su columna y tiene también un problema en sus bronquios", dijo a los medios de comunicación, reportó el programa 'Todo Para La Mujer' el 19 de enero.

Fausto confirmó que, debido a la afección en las vías respiratorias, su hermana suele apoyarse en el uso de oxígeno, ya que se encuentra "un poquito delicadita de sus bronquios", aunque enfatizó que se trata de un proceso de rehabilitación y que no es algo de gravedad en este momento.

Por su parte, José Alberto Castro explicó que el padecimiento de su hermana tiene que ver con los años que fue fumadora.

"Ella le está echando ganas y bueno esperemos que se recupere completamente bien. El hecho de que fumes no es bueno y fumó mucho tiempo entonces pues obviamente el tiempo te cobra impuestos", dijo a la prensa, reportó el programa radiofónico.

Recientemente, Verónica Castro fue hospitalizada para someterse a unos estudios que tienen que ver con las secuelas de su caída de un elefante en 2004, pero no por algo de gravedad.

Hermanos de Verónica Castro hacen llamado

José Alberto y Fausto Castro aprovecharon para pedir a los medios de comunicación que no se exagere la información, pues su hermana no está grave como algunos medios lo reportaron.

"No me gustaría marcarlo como algo que sea de alarma o de tragedia... no hagamos esto un rollo amarillo", puntualizó el productor, asegurando que Verónica se encuentra bien dentro del proceso.