Verónica Castro revela "la realidad de su desgracia" y cómo perdió "lo que le quedaba de salud"

"Si tiene que hablar la artista, pues va a decir que todo está divino, espléndido, maravilloso y que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo sobre todo porque si yo hubiera tenido mejor salud, todo hubiera sido diferente porque no teniendo la salud completa uno no puede salir adelante", añadió la cantante de 'Macumba'.