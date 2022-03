Verónica Castro aún tiene secuelas por el accidente en elefante hace 18 años: explicó cuáles

A sus 70 años, Verónica Castro se encuentra plena y agradecida con su trayectoria artística, así como orgullosa y cómoda con sus arrugas y canas.

No obstante, con respecto a su salud, la primera actriz no goza de la misma satisfacción y dicha, principalmente por las consecuencias físicas que tuvo tras un accidente con un elefante en 2004.

Verónica Castro sufrió un accidente con un elefante en Big Brother VIP



Además de ser una de las estrellas más queridas de las telenovelas, Verónica Castro tiene una trayectoria exitosa como conductora de televisión. Uno de sus trabajos más conocidos tras el micrófono fue su participación en el reality show ‘Big Brother VIP’.

Justo en la final de la cuarta temporada de este programa, Verónica se aventuró a montar un elefante hembra. De acuerdo con una entrevista con Telefe, Castro y el enorme animal se llevaban bien y todo parecía estar bajo control.



No obstante, una cosa es ensayar de día, sólo con el crew de producción y sin efectos especiales; y algo totalmente diferente es presentar en vivo, de noche, con pirotecnia y miles de personas gritando.

Todos estos factores provocaron que la elefanta se pusiera en estado de alerta y no siguiera las indicaciones de su adiestrador.

“La elefanta se pone loca, yo también me pongo mal. Se da la vuelta, me rompe el cuello. Luego sale disparada la elefanta de estampida y salgo yo volando por los aires. Se me tronó todo”.

Las consecuencias del accidente de Verónica Castro con un elefante



Dieciocho años después, Verónica Castro explicó en entrevista para la revista ‘Caras’ que desafortunadamente este incidente con el elefante desencadenó una serie de problemas de salud que afectaron su vida en general.

“Me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda”.

En entrevista para ‘Telefe’ en 2014, 10 años después del incidente, la actriz dio más detalles sobre las operaciones a las que se enfrentó, entre ellas una intervención por el cuello que le dejó una cicatriz visible.

Esta cirugía le cortó un pedazo de cuerda vocal para que pudieran insertarle, desde el frente de su cuerpo, el mecanismo de titanio que ahora funge como su cuello.

De acuerdo con la actriz, también le “sacaron toda la espina dorsal” para así darle soporte con placas. “Es un edificio construido de titanio”, comentó con respecto a su espalda.

Verónica Castro contó cómo las secuelas de su accidente en elefante afectaron su vida



Las cirugías, el dolor y su delicado estado de salud tras su altercado con el elefante fueron factores que influyeron en la vida de Verónica a tal grado que le ha costado mucho trabajo salir completamente adelante, según reveló para 'Caras'.

“Ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo… No teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante tan fácil”.



Castro realmente cree que ya es tarde para arrepentirse. No obstante, sí cree que tal vez pudo haber sido más cuidadosa y menos confiada con las decisiones que tomó en su carrera, entre ellas subirse al elefante.

“A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, ‘yo no me arriesgo’”.

Sin embargo, la decisión se tomó y ahora vive con esas consecuencias. Afortunadamente, tampoco se lamenta. La actriz dejó en claro que se siente agradecida con Dios y con la vida de que a pesar de todo, está bien y sobrevivió para contarlo.