"Me sentí muy atacada": Vanessa Guzmán dice cómo le afectó la ansiedad en su trabajo

"No es como un reclamo porque entiendo el contexto de la situación, pero es muy doloroso ver que en un programa tengan una piñata supuestamente con mi imagen y pegándole, que era lo que yo me merecía (…) No me lo merezco, es una falta de respeto y fueron dos hombres quienes lo hicieron y quienes más mal hablaron de mi en sus declaraciones", dijo sin revelar sus identidades.