Valeria Márquez habría sido atacada por “dos personas”: así fue como huyeron

Video ‘Influencer’ que murió durante ‘live’ apareció con Luis R. Conríquez antes de fallecer: video

A casi una semana desde el asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez, se revela que pudo haber sido atacada por más de un individuo.

Valeria Márquez habría sido atacada por más de una persona

Este 19 de mayo, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, aseveró que las cámaras de videovigilancia del Escudo Urbano C5 sí grabaron el pasado 13 de mayo, cuando a la modelo le arrebataron la vida al interior de su salón de belleza, ubicado en la ciudad de Zapopan.

“Claro que están funcionando. Incluso pues es de ahí desde donde hemos obtenido los videos de hacia dónde huyeron”, afirmó en entrevista, de acuerdo con Quadratin Jalisco.

El medio detalló que dicho sistema de seguridad captó “cómo huyeron del lugar dos personas en dos” transportes diferentes.

“Cuando agreden a esta ‘influencer’, a Valeria, toman dos rutas distintas en dos vehículos distintos, en una motocicleta y en un automóvil blanco”, explicó el funcionario.

“Toda la información de a dónde huyeron, cómo se desplazaron, todo se dio por medio del C5”, agregó al respecto.

Previamente, tras el crimen, la Fiscalía del Estado dio a conocer en un comunicado que el homicidio de Márquez ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas (tiempo local).

Basándose en sus primeras investigaciones, puntualizaron que la empresaria se encontraba en su establecimiento “cuando un hombre entró” y, “al parecer, realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándola de la vida”.

El miércoles 14, la dependencia aclaró que, al momento, no tenían en la carpeta de investigación “algún señalamiento” sobre “un personaje en particular” como presunto responsable.

Posteriormente, especificó que citarían a declarar a las amigas de Valeria, entre ellas Vivian de la Torre, quien alegadamente le pidió a la joven que se quedara en su local.

Además, el vocero, Denis Rodríguez, afirmó que “el agresor llegó a preguntar por la víctima, es decir, aparentemente no la conocía”.

“Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo”, expuso a la agencia de noticias Associated Press.

Ya han testificado por el asesinato de Valeria Márquez

Este lunes, Pablo Lemus Navarro destapó que la Fiscalía “ha realizado más de 20 entrevistas al círculo cercano” de Valeria Márquez, “familiares, amigos, testigos”, por lo que sí hay avances en las indagatorias, reportó el diario.